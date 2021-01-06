الوداد المغربي يتقدم بطلب تأجيل المباراة أمام منافسه الملعب المالي بدوري الأبطال والاتحاد الأفريقي يرد ؟!

تقدم فريق الوداد “البيضاوي” المغربي بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل تأجيل إقامة المباراة أمام منافسه الملعب المالي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال 32 من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والمقرر اقامتها على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء.

سوء الحالة الجوية

وأرسلت إدارة فريق الوداد المغربي إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي “الكاف”، طلب بتأجيل المباراة أو نقلها ملعب أخر، بسبب الحالة الجوية السيئة التي وصلت بداخل ملعب المقام فيه المباراة بين كلا المنافسين.

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فيما رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” كاف ” في بيان له، طلب تأجيل مباراة الوداد والملعب المالي بعد طلب الفريق المغربي بذلك نظراً لسوء الملعب بسبب الأجواء الممطرة عليه، مؤكداً أن المباراة ستقام في موعدها مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب.

وقد فاز فريق الملعب المالي على الوداد “البيضاوي” المغربي في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف دون رد، فيما يسعى الوداد المغربي تعويض تلك الخسارة في مباراة الإياب على أرضه الليلة وتقليص الفارق وتأهل إلى دوري المجموعات القادمة ال 33، فهل سينجح بذلك على حساب ضيفه الملعب المالي؟!

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