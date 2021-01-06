نشر جعفر عبد الكريم الإعلامي في قناة “DW” الألمانية، صورة معلوماتية تتحدث حول ثروات تمتلكها عائلات حاكمة حول العالم، والتي تصدرتها عائلة آل سعود الحاكمة للمملكة العربية السعودية.

آل سعود

وبحسب المعلومات التي نشرها الإعلامي عبد الكريم صاحب برنامج “جعفر توك”، فإن اسرة آل سعود الحاكمة للمملكة العربية السعودية هي أكبر عائلة حاكمة تمتلك ثروة مالية قدرت بقيمة 1400 مليار دولار أمريكي.

آل صباح

فيما كانت أسرة “آل صباح” العائلة الحاكمة في الكويت في الترتيب الثاني بثروة بلغت 360 مليار دولار أميركي.

آل ثاني

أما العائلة الحاكمة بقطر “آل ثاني” فقد بلغت ثروتها بحسب القائمة وهي في المرتبة الثالثة، 336 مليار دولار أميركي.

آل نهيان

فيما كانت عائلة آل نهيان الحاكمة لأبو ظبي في المرتبة الخامسة بثروة بلغت 150 مليار دولار.

العائلة البريطانية المالكة

وبآخر القائمة كانت العائلة البريطانية المالكة كانت في المرتبة السادسة بثروة بلغت 88 مليار دولار.

أغنى 25 أسرة في العالم

وكانت وكالة بلومبرغ، نشرت عام 2019 تقريرا عن أغنى 25 أسرة في العالم، وكيف يراقب الورثة ثرواتهم وهي تنمو بملايين الدولارات كل ساعة، لتصل في مجموعها إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي.

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وأدرجت الوكالة عائلة آل سعود بالقائمة ونشرت تقريرًا مطولًا لكاتبة الوكالة “ديفون بندلتون”، قالت فيه إن صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسلطة، يحوله إلى زعيم ملياردير.

محمد بن سلمان

كاتبة بلومبرغ رأت أن محمد بن سلمان، الذي وصل إلى ولاية العهد بعد أن تم إبعاد بقية منافسيه المحتملين، بدأ يشدد قبضته على ثروة آل سعود، الأسرة الحاكمة.

بندلتون أشارت أيضا إلى أن صعود ابن سلمان للسلطة، قلب عقودًا طويلة من القواعد غير المكتوبة داخل بيت آل سعود.

كما ذكرت الكاتبة أن تعقب المليارات في السعودية أمر صعب، نظرًا إلى أن الإفصاحات المالية ضئيلة.

بندلتون أضافت أن الحجم الحقيقي لثروة السعودية قد يكون غامضًا، حتى على الحكومة ذاتها التي لا تفرض ضرائب على الدخول أو الثروات.

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