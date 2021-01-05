مورينيو يقود توتنهام على حساب برينتفورد إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزي

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي على حساب الضيف برينتفورد بهدفين نظيفين دون رد، والتي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ” توتنهام هوتسبر”، ليتأهل بهذا الفوز إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

هدف التقدم في الدقيقة ال 12

وسجل لاعب الوسط الفرنسي “موسى سيسوكو” 31 عاماً، لصالح فريقه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدقيقة ال 12 مع بداية أحداث الشوط الأول، لينتهي ذلك بفوز توتنهام ” السبيرز” بهدف نظيف دون رد.

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وحاول فريق الضيف برينتفورد مع بداية الشوط الثاني تقليص الفارق والوصول إلى مرمى شباك المستضيف توتنهام الإنجليزي، لكنه لم ينجح بذلك.

صافرة النهائي، توتنهام يصل للنهائي وينتظر الفائز من قطبي مانشستر غداً 😍 pic.twitter.com/E14LiMwRsu — E P L W O R L D (@EPLworld) January 5, 2021

وفي الدقيقة ال 70 نجح اللاعب المتألق والمهاجم الكوري الجنوبي “سون هيونغ مين” 28 عاماً، في تسجيل الهدف الثاني في شباك الضيف ” برينتفورد”، لتنتهي المباراة بين كلا المنافسين بفوز توتنهام وتأهله إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كاس الرابطة الإنجليزية : توتنهام 2 × 0 برينتفورد | هدف سووون تابع حسابي الاساسي @ggo_l1 pic.twitter.com/ot8UXKiX9K — snap:igoal1 (@Igoal1Snap) January 5, 2021

وينتظر فريق توتنهام الإنجليزي الفائر من مباراة الديربي بين المان يونايتد ومانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع كلا الفريقين مساء يوم غدٍ الأربعاء، في الدور النصف من كأس الرابطة الإنجليزي.

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