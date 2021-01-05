والمهاجم الكوري الجنوبي
والمهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين"
Videoرياضة

مورينيو يقود توتنهام على حساب برينتفورد إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزي

كتب وطن
0

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي على حساب الضيف برينتفورد بهدفين نظيفين دون رد، والتي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ” توتنهام هوتسبر”، ليتأهل بهذا الفوز إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

هدف التقدم في الدقيقة ال 12

وسجل لاعب الوسط الفرنسي “موسى سيسوكو” 31 عاماً، لصالح فريقه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدقيقة ال 12 مع بداية أحداث الشوط الأول، لينتهي ذلك بفوز توتنهام ” السبيرز” بهدف نظيف دون رد.

اقرأ المزيد: ماذا يدور في الأفق .. توتنهام تراهن على المدرب مورينيو بشأن سيرجيو راموس ؟!

وحاول فريق الضيف برينتفورد مع بداية الشوط الثاني تقليص الفارق والوصول إلى مرمى شباك المستضيف توتنهام الإنجليزي، لكنه لم ينجح بذلك.

وفي الدقيقة ال 70 نجح اللاعب المتألق والمهاجم الكوري الجنوبي “سون هيونغ مين” 28 عاماً، في تسجيل الهدف الثاني في شباك الضيف ” برينتفورد”، لتنتهي المباراة بين كلا المنافسين بفوز توتنهام وتأهله إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وينتظر فريق توتنهام الإنجليزي الفائر من مباراة الديربي بين المان يونايتد ومانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع كلا الفريقين مساء يوم غدٍ الأربعاء، في الدور النصف من كأس الرابطة الإنجليزي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل جرس الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
رياضة

“شاهد” مانشستر يونايتد يدخل مسرح المنافسة على الصدارة مع ”…

رياضة

تفاصيل بيان مجلس إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حول استمرار ”…

رياضة

ماذا يدور في الأفق .. توتنهام تراهن على المدرب مورينيو بشأن سيرجيو راموس ؟!

رياضة

بالثلاثية توتنهام يضرب فريق ستوك ستي ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.