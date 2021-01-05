محمد بن سلمان يعانق أمير قطر تميم بن حمد
محمد بن سلمان يعانق أمير قطر تميم بن حمد
Videoالهدهد

مشهد مؤلم للإمارات .. محمد بن سلمان يعانق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحرارة لدى وصوله السعودية

كتب وطن
0

في مشهدٍ وصف بالتاريخي، بادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى عناق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصول الاخير الى للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد استقبل ولي العهد السعودي، الأمير تميم على مدرج الطائرة القطرية الخاصة، وبادر الى باحتضان أمير قطر وعناقه بحرارة والترحيب به.

واحتفت وسائل الإعلام السعودية بوصول الأمير تميم وترحيب محمد بن سلمان به، معتبرين أن هذه لحظة تاريخية، وأن هذا العناق يعبر عن عمق العلاقة بين السعودية وقطر، وتأكيداً على الأخوة الصادقة بين الجانبين.

فرحة للقطريين والسعوديين .. وألم للإمارات!

وعبّر متابعون عن فرحتهم بمشهد عناق الأمير محمد بن سلمان، والأمير تميم بن حمد، إيذاناً ببدء المصالحة بين السعودية وقطر .

ورآى البعض أن هذا العناق الحار بين الرجلين مؤلم في نفس الوقت للإمارات ونظام السيسي.

اقرأ ايضاً: قطر تنتصر والشروط الـ13 تتبخّر .. هذه تفاصيل اتفاق انهاء الحصار

الوفود الخليجية تصل تباعاً  

ووصل إلى مطار مدينة العلا أيضا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

كما وصل إلى مقرّ انعقاد القمة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على رأس وفد بلاده، نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة.

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وصل هو الآخر على رأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ووصل أيضا نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، متقدما وفد بلاده في قمة مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله إن وزير الخارجية سامح شكري غادر إلى السعودية، على رأس وفد للمشاركة في القمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” عمرو أديب يصرخ على الهواء: انا لست كالحرباء

تقارير

السعودية رضخت أمام صمود قطر.. ابن سلمان سحب شرط إغلاق قناة الجزيرة لإتمام المصالحة…

الهدهد

حمد بن جاسم يرفع القبعة للأمير تميم.. أول تعليق للشيخ القطري البارز عن المصالحة…

الهدهد

علا الفارس تشعل مواقع التواصل بعد تغريدة عن المصالحة الخليجية وذباب الحاقدين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.