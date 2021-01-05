مشهد مؤلم للإمارات .. محمد بن سلمان يعانق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحرارة لدى وصوله السعودية

في مشهدٍ وصف بالتاريخي، بادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى عناق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصول الاخير الى للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد استقبل ولي العهد السعودي، الأمير تميم على مدرج الطائرة القطرية الخاصة، وبادر الى باحتضان أمير قطر وعناقه بحرارة والترحيب به.

واحتفت وسائل الإعلام السعودية بوصول الأمير تميم وترحيب محمد بن سلمان به، معتبرين أن هذه لحظة تاريخية، وأن هذا العناق يعبر عن عمق العلاقة بين السعودية وقطر، وتأكيداً على الأخوة الصادقة بين الجانبين.

فرحة للقطريين والسعوديين .. وألم للإمارات!

وعبّر متابعون عن فرحتهم بمشهد عناق الأمير محمد بن سلمان، والأمير تميم بن حمد، إيذاناً ببدء المصالحة بين السعودية وقطر .

ورآى البعض أن هذا العناق الحار بين الرجلين مؤلم في نفس الوقت للإمارات ونظام السيسي.

لحظة تاريخية فارقة ..

وصول أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد إلى #العلا للمشاركة في #القمه_Iلخليجيه_41 وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ..

عناق أخوي واستقبال بالأحضان بين الشيخ #تميم_بن_حمد والأمير #محمد_بن_سلمان ..#المصالحة_القطرية_السعودية pic.twitter.com/dGp1wKwJzD — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 5, 2021

ولي العهد السعودي يعانق أمير #قطر لحظة وصوله #السعودية!

مشهد يؤلم عيال زايد والسيسي👇 pic.twitter.com/gFDJip9QrB — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) January 5, 2021

عناق تاريخي.. لقطةُ العام وبداية الخير

لقاء يتجاوز الخلاف ويؤسس لمرحلة الوفاق.. نسأل الله الخير لشعوب عالمنا العربي#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/gbIZrBOnyN — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) January 5, 2021

عناق حارّ بين وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر، #تميم_بن_حمد لدى وصوله إلى مطار العلا في السعودية لحضور #القمة_الخليجية_في_العلا

حفاوة الاستقبال وحرارة العناق توجع الامارات وذبابها pic.twitter.com/nxRO7N0Jq0 — أنيس منصورAnis (@anesmansory) January 5, 2021

الوفود الخليجية تصل تباعاً

ووصل إلى مطار مدينة العلا أيضا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

كما وصل إلى مقرّ انعقاد القمة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على رأس وفد بلاده، نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة.

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وصل هو الآخر على رأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ووصل أيضا نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، متقدما وفد بلاده في قمة مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله إن وزير الخارجية سامح شكري غادر إلى السعودية، على رأس وفد للمشاركة في القمة.

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