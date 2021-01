شهدت الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل بمنطقة الخليج العربي، حالة من الجدل حول دور ما أسموه “مخرج المسلسل” جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في المصالحة الخليجية، وطبيعة دوره في كافة الأحداث التي وقعت، ابتداءً من حصار قطر، وانتهاءً بتصالحها مع السعودية.

وكانت أولى التفاعلات ما كتبته إيفانكا ترمب زوجة المستشار الأمريكي، عبر حسابها الرسمي بتويتر، حيث قالت في تغريدة لها أثارت الجدل ورصدته (وطن): “السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى توقع اتفاقًا بوساطة أمريكية / كويتية لإنهاء الخلاف الخليجي، إنجاز رئيسي في الشرق الأوسط بقلم دونالد ترمب و فريقه تحت قيادة جاريد كوشنر”.

Breaking: Saudi Arabia, Qatar & other Gulf states to sign U.S. / Kuwait brokered deal to end the Gulf rift.

MAJOR achievement in the Middle East by @realDonaldTrump team under leadership of Jared Kushner and @AviBerkow!

This follows a slew of historic Middle East peace deals pic.twitter.com/PTVsM11Bqf

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 5, 2021