شهدت الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل بمنطقة الخليج العربي، حالة من الجدل حول دور ما أسموه “مخرج المسلسل” جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في المصالحة الخليجية، وطبيعة دوره في كافة الأحداث التي وقعت، ابتداءً من حصار قطر، وانتهاءً بتصالحها مع السعودية.

إيفانكا ترمب

وكانت أولى التفاعلات ما كتبته إيفانكا ترمب زوجة المستشار الأمريكي، عبر حسابها الرسمي بتويتر، حيث قالت في تغريدة لها أثارت الجدل ورصدته (وطن): “السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى توقع اتفاقًا بوساطة أمريكية / كويتية لإنهاء الخلاف الخليجي، إنجاز رئيسي في الشرق الأوسط بقلم دونالد ترمب و فريقه تحت قيادة جاريد كوشنر”.

Breaking: Saudi Arabia, Qatar & other Gulf states to sign U.S. / Kuwait brokered deal to end the Gulf rift. MAJOR achievement in the Middle East by @realDonaldTrump team under leadership of Jared Kushner and @AviBerkow! This follows a slew of historic Middle East peace deals pic.twitter.com/PTVsM11Bqf — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 5, 2021

عبد الله الزوبعي الشمري

فيما علق الدكتور عبد الله الزوبعي الشمري على الموضوع بتغريدة له قال فيها: “الصهيوني كوشنر عراب #المصالحة_الخليجية حاضر في #قمة_العلا. يا ويح أمّة محمّد يتناحرون، والصهيوني ابن الصهيوني يصالحهم”.

الصهيوني كوشنر عراب #المصالحة_الخليجية حاضر في #قمة_العلا. يا ويح أمّة محمّد يتناحرون، والصهيوني ابن الصهيوني يصالحهم! pic.twitter.com/Vxv5oUOy5s — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) January 5, 2021

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خليل مقدام

أما الكاتب خليل مقدام فقال في تغريدة له أيضاً: “الأزمة_الخليجية بدأها وصول جاريد كوشنر وأنهاها رحيلة! انطفأت النار وبقي الجمر تحت الرماد، ينتظر شيئا من ريح، تنفثها نفوس وضيعة خاصمت ففجرت ولم ترع حرمة أو ذمة أو دين! شياطين إنس عاثت بأوطاننا خرابا وفسادا”.

#الأزمة_الخليجية بدأها وصول جاريد كوشنر وأنهاها رحيلة! انطفأت النار وبقي الجمر تحت الرماد، ينتظر شيئا من ريح، تنفثها نفوس وضيعة خاصمت ففجرت ولم ترع حرمة أو ذمة أو دين! شياطين إنس عاثت بأوطاننا خرابا وفسادا — خليل المقداد (@Kalmuqdad) January 5, 2021

علياء الهذلول

فيما كان تعليق الناشطة السعودية علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لُجين الهذلول مستنكراً بطريقة أخرى، حيث تسائلت حول إذا ما كان كوشنير يتحدث اللغة العربية أم لا، ليفعل كل هذا بالزعماء العرب.

كوشنر يتكلم أو يفهم عربي؟ — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) January 5, 2021

تطورات سريعة

وشهدت منطقة الخليج العربي تطورات سريعة خلال الساعات الماضية، وبالتزامن مع عقد قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي، والتي كان أولى ثمارها، الإعلان عن المصالحة السعودية القطرية وفتح الحدود البرية والجوية بين الطرفين.

الصبي "كوشنر" هو الذي ألب الأشقاء على بعضهم، وها هو في ختام ولاية عمه "ترامب" يطوي المشكلة التي تسبب بها بنفسه، وكشف لنا الأمراء الذين يتم التحكم بهم عن بُعد.#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/xjmjl0uhuV — نحو الحرية (@hureyaksa) January 5, 2021

ووقّع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر، على البيان الختامي لقمة العلا في السعودية، والتي تضمنت اتفاقا للتضامن بين الدول.

وكشف البيان الختامي عن توصل السعودية وقطر إلى مصالحة شاملة، كما أكد ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي قال إن قمة العلا نتج عنها طي كامل للخلاف

الحقيقة التاريخة الثابته التي ستتذكرها الأجيال أنه مابين حصار قطر و #المصالحة_الخليجية

مَر كوشنر ! pic.twitter.com/n7JKrGDIST — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) January 5, 2021

وقال الأمير السعودي في مؤتمر صحفي عقب القمة الخليجية، إن “قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج”.

وأوضح أن الإرادة الحقيقية لدى جميع الأطراف، هي الضمان الحقيقي لتنفيذ بنود اتفاق الخليج.

البيان الختامي

وتضمن البيان الختامي التأكيد على تثمين المجلس للتقدم في تنفيذ رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي.

كما أشار البيان الختامي للقمة الخليجية إلى التمسك بالسيادة الفلسطينية على أراض 67.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن “‏اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم آمالها وتطلعاتها”.

‏وتابع: “ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- واستمر بمتابعتها الشيخ نواف الأحمد”.

وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، إن “‏بيان العلا يتضمن اتفاقا للتضامن الدائم حيث يعتبر إنجازا تاريخيا”.

أمير قطر تميم بن حمد، قال إن “نتائج الاجتماعات ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب”، وأشاد أمير قطر بـ”الأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية”.

ممثل الإمارات في القمة، حاكم دبي نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم، قال: “‏نشكر المملكة على رعايتها القمة الناجحة ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون، ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا”.

وتابع: “‏القمة الخليجية 41 قمة إيجابية وموحدة للصف ومرسخة للأخوة”.

وقبيل بدء القمة، كان لافتا الاستقبال الحار الذي حظي به أمير قطر تميم بن حمد من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وتجول الأميران عقب انتهاء القمة في صحراء العلا، ومواقعها الأثرية، إذ اصطحب ولي عهد السعودية أمير قطر بسيارته الخاصة، واجتمع الأميران بشكل رسمي لاستعراض العلاقات الثنائية بينهما.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن اللقاء ناقش سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

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