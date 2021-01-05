ما قاله محمد بن سلمان لأمير قطر تميم بن حمد خلال استقباله في العُلا سيجلط “ابن زايد”!

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر بوضوح الكلمات التي تحدث بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء نزوله على درج الطائرة للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وقال الأمير محمد بن سلمان للأمير تميم: “الله حيّاه .. نورت المملكة”.

وفي مشهدٍ وصف بالتاريخي، بادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى عناق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصول الاخير الى للمشاركة في القمة الخليجية الـ41، وبادر الى باحتضان الأمير تميم وعناقه بحرارة والترحيب به.

واحتفت وسائل الإعلام السعودية بوصول الأمير تميم وترحيب محمد بن سلمان به، معتبرين أن هذه لحظة تاريخية، وأن هذا العناق يعبر عن عمق العلاقة بين السعودية وقطر، وتأكيداً على الأخوة الصادقة بين الجانبين.

الوفود الخليجية تصل تباعاً

ووصل إلى مطار مدينة العلا أيضا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

كما وصل إلى مقرّ انعقاد القمة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على رأس وفد بلاده، نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة.

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وصل هو الآخر على رأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ووصل أيضا نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، متقدما وفد بلاده في قمة مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله إن وزير الخارجية سامح شكري غادر إلى السعودية، على رأس وفد للمشاركة في القمة.

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