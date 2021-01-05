“فورا”.. غادة عويس تُحرج السيسي بعد توقيع وزير خارجيته بيان العلا الخاص بالمصالحة

أحرجت الإعلامية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بعد توقيع وزير خارجية مصر على بيان العلا الخاص بالمصالحة في المملكة.

غادة عويس والسيسي

وفي تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) على حسابها الرسمي دعت غادة عويس، السيسي للإفراج عن زميلها ومراسل قناة الجزيرة محمود حسين، المعتقل في مصر.

بعد توقيع وزير الخارجية المصري على بيان العلا الخاص بالمصالحة، ألا ينبغي إطلاق سراح الزميل #محمود_حسين فوراً ؟ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 5, 2021

ودونت ما نصه متسائلة:”بعد توقيع وزير الخارجية المصري على بيان العلا الخاص بالمصالحة، ألا ينبغي إطلاق سراح الزميل #محمود_حسين فوراً؟”

اقرأ أيضاً: “عودة كاملة للعلاقات مع قطر”.. “شاهد” بيان عاجل لوزير خارجية السعودية سيتسبب لابن زايد بأزمة قلبية

لقاء الامير تميم مع محمد بن سلمان

ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، الثلاثاء، استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي، انعكس صداه على منصات التواصل في السعودية والخليج.

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، وفق نقل مباشر لمحطات التلفزيون، وهي الزيارة الأولى لأمير قطر إلى المملكة منذ بدء الأزمة.

ردود فعل مرحبة بالاتفاق

هذا وتواصلت ردود الفعل العربية والدولية المرحّبة بقرار كل من قطر والسعودية فتح الحدود بينهما، بعد استمرار إغلاقها منذ 2017.

فقد رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق المصالحة الخليجية، معتبرا أنّه خبر سار جدا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنّ اتفاق المصالحة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي، لافتا إلى دعمه جهود الوساطة الكويتية.

لبنان

كما رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مشيدة بجهود دولة الكويت في هذا المجال.

وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية -في بيان- عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وضمان الأمن والازدهار للبلدان العربية، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية.

السودان

كما أعرب وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين عن ترحيب بلاده بالمصالحة الخليجية وإعادة فتح الحدود بين قطر والسعودية، معربا عن تطلعه لازدهار العلاقات الدبلوماسية واستمرار الوحدة العربية.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري بعودة العلاقات بين قطر والسعودية.

وتأتي القمة بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر مساء أمس الاثنين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..