أعلن وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عما وصفه بطي كامل للخلاف مع قطر، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية.

السعودية: ختام القمة الخليجية

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية، يختام أعمال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا بالمملكة.

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سمو #وزير_الخارجية: أكد بيان العلا على ما يربط بين دولنا من علاقات وثيقة راسخة قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك. #القمة_الخليجية_في_العلا#واس_عام pic.twitter.com/BwICPrSL7L — واس العام (@SPAregions) January 5, 2021

السعودية: عودة العلاقات مع قطر وعفى الله عما سلف

هذا وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج.

وزير الخارجية السعودي ردا على سؤال عن العلاقة مع #قطر: ما تم اليوم طي كامل للخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء ومصر pic.twitter.com/VJQQDUHvkD — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 5, 2021

وأضاف أن اتفاق قمة السعودية يدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج.

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القمة اكتسبت أهمية بالغة

وتابع الوزير السعودي بأن قمة اليوم التي رأسها ولي العهد اكتسبت أهمية بالغة، كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.

وصرح بأنه تبعث برسالة إلى العالم أجمع، مضمونها “أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة الاقدة قادرة على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان”.

السعودية وبيان العلا

وأضاف أنهم يأملون أن يكون ما تحقق اليوم بتوقيع “بيان العلا” صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أن بيان العلا أكد على ما يربط بين دولنا من علاقات وثيقة راسخة قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك.

قادة دول الخليج وقعوا على البيان

واليوم، الثلاثاء، وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي للقمة رقم 41 المنعقدة في محافظة العلا بالسعودية، و”بيان العلا”.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -الذي ترأس القمة- إن قادة الخليج وقّعوا على بيان لتأكيد التضامن والاستقرار، وقدّم الشكر لقادة دول الخليج على الخطوات الشجاعة التي قاموا بها.

جهود الكويت وأمريكا

وفي كلمة الافتتاح، قال ولي العهد السعودي إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق “بيان العلا”.

ودعا ولي العهد السعودي إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، والتي تمثلها خصوصا برامج إيران النووية والباليستية، والمشاريع الهدامة التي ينفذّها وكلاؤها، وفق تعبيره.

أمير الكويت

بدوره، أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن القمة تأتي لدعم العمل الخليجي المشترك، وتسعى لتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

وثمّن أمير الكويت الجهود الأميركية لرأب الصدع بين دول المنطقة، قبل أن يوقع القادة الخليجيون على البيان الختامي للقمة و”بيان العلا”.

وأعلنت الكويت، قبل ساعات من بدء القمة الخليجية، أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر بعد 3.5 سنوات من الحصار.

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