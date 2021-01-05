هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة المصرية رانيا يوسف، وذلك على خلفية تصريحات الأخيرة المثيرة للجدل حول إبراز مفاتن جسدها وحديثها عن مؤخرتها مع المذيع العراقي نزار الفارس عبر برنامجه “مع الفارس” على قناة الرشيد.

مي العيدان

ونشرت مي العيدان عبر صفحتها على “انستجرام” أحد مشاهد رانيا يوسف من مسلسل “أفراح القبة”، والتي ظهر فيها الممثل أحمد السعدني وهو يدفع لها النقود مقابل رؤية صدرها، لكنها ترفض وتُخبره أنه بهذا المبلغ يستطيع رؤية ساقيها فقط، وتقوم بنزع العباءة ليشاهدهما.

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صدر ولا سمانة!

وعلقت مي العيدان: ” هذا فن رانيا يوسف الهابط. . . مين عايز يشوف صدر و لا سمانة، كل من يدلو بدلوه”.

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كما نشرت مي العيدان جزءاً من لقاء رانيا يوسف الذي قالت فيه عن سبب استعراض مفاتنها “وأما بنعمة ربك فحدث”، وعلقت الإعلامية الكويتية: “رأيت قلة أدب كثيرة في حياتي، ولكني لم أر أحداً مثل هذه الأخت، تتكلم عن مؤخرتها ثم تقول وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ثم تعطي أمثال عن مؤخرتها”.

وأضافت العيدان: “ليس عيباً فقط، بل حرام، هذه آية بكتاب الله، وأنتي يفترض مسلمة، وأنا أرى أنه يجب معاقبتها حتى تعدل كلامها وأسلوبها”.

فن هابط

ونوهت مي العيدان إلى بنات رانيا يوسف، وقالت: “هذه أم تربي بنات، كيف سيكونون إذا كانت هذه أفكارها وأسلوبها، استغفر الله العظيم بس”.

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ولم تشعر مي العيدان بكلل أو ملل وهي تهاجم رانيا يوسف، فنشرت لها تسجيلاً صوتياً تقول فيه: “طز في أي حد مش عاجبه تصريحاتي واللي يحصل يحصل”.

وعلقت العيدان: “العتب ليس عليكي، بل على أشرف زكي الذي لم يوقفك حتى الآن لأنك عار على الفن المصري”.

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مستشفى الحسينية

هذا وقد أثارت رانيا يوسف الجدل بتعليقها على حادثة مستشفى العزل، داخل غرفة العناية المركزة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية المصرية، والتي تركت حالة من الصدمة والحزن الكبيرين.

وعلقت الفنانة المصرية رانيا يوسف بصورة تخالف الفطرة الإنسانية، فبدلاً من تحميل اللوم والمسئولية لإدارة المستشفى ووزارة الصحة والمطالبة بتحسين الظروف العلاجية في المستشفيات المصرية، قامت بتنزيل صورة الممرضة تلك، وعلقت عليها موجهة الشكر لوزارة الصحة.

ودونت ما نصه: “شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحة المصرية على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة و إخلاص”.

شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحه المصريه على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة و إخلاص 🇪🇬💪 pic.twitter.com/PdAymPl87m — Raniah Yousief (@RaniahYousief) January 3, 2021

موجة غضب واسعة

وتسبب تعليق رانيا يوسف المثيرة للجدل والتي كان آخر تصريحاتها حول “مؤخرتها” وجمالها، بموجة من الغضب لدى المغردين والمتفاعلين عبر تويتر.

حيث لم يرق لهم هذا “التطبيل” لوزارة الصحة المصرية، وطالبوها بالكف عن التدخل في هذه المسائل وأن تركز في اهتماماتها الأخرى وتترك المصريين في شأنهم ولا تزيد آلامهم بتعليقاتها السخيفة.

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