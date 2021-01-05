اتهمت الفنانة رانيا يوسف المذيع نزار الفارس في قناة الرشيد العراقية بالتحرش بها بسبب سؤاله لها عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها مؤخرة مميزة عن باقي الفنانات.

وعلى إثر ذلك التصريح وغيره من الأقوال التي وردت على لسان رانيا يوسف في البرنامج تعرضت الفنانة لهجوم عنيف.

“عفوية وطيبة”

وردّت رانيا يوسف لتبرير ما حدث في اللقاء التلفزيوني مؤكدة أنها تعاملت بعفوية وطيبة شديدة.

اضافت أن بناتها أكدن لها أن السؤال الذي استقبلته عن مؤخرتها ما هو الا تحرش بها وكان يجب الا تكمل الحوار مع المذيع.

وقالت إنها كانت حسنة النية في ردودها ولم تتوقع أن تطلق هذه الحلقة حلقة المؤخرة.بحسب “ليالينا”

وأشارت: “أنا بتعامل بالعفوية ونقابة الممثلين عارفين أن الموضوع مش مقصود، وأنا مش بنت إمبارح، ودي ضريبة شهرة وضريبة نجاح والناس بتبقي عايزة تستغل نجاحك وأنا متضايقة من عفويتي ومن طيبتي ومن استغلال حسن نيتي بالشكل ده”.

“رانيا يوسف: تورطت!”

وأضافت أن المشاهد للحلقة يستطيع أن يشعر بأنها تورطت.

وقالت إنها ظهرت بملابس عادية ولم تكن تريد أن تتحول إلى تريند وأن هدفها من الحلقة هو تلبية طلب مذيع البرنامج لأنه قال لها إن لها في العراق جمهور كبير ويحب أن يراها.

وأكدت رانيا يوسف إلي أن المذيع طوال الوقت كان يسألها أسئلة في الحياة الشخصية لزملائها، مين متجوز مين عرفي” رغم أنها قالت له إن الأمر ليس لها دخل بها وأنها لا تتحدث في السياسة أو الدين.

رانيا يوسف تقبل بمشاهد الاغراء والقبلات!

وصرّحت الفنانة رانيا يوسف عن استعدادها لتصوير مشاهد الإغراء والقبلات في أعمالها.

وقالت رانيا يوسف: “كل التفاصيل عند المخرج، هو يحدد لنا هنعمل إيه ويحدد زاوية التصوير ونوع العدسة، إحنا بس ننفذ ما يقوله المخرج لنا”.

وتابعت:” مشاهد الإغراء مش بيكون فيها مشاعر، وبيتم تصويرها على أكثر من مرة، وقدام كل فريق العمل اللي بيكون واقف خلف الكاميرات”.

وأردفت:” كل لقطة نقدمها من أجل ثواني على الشاشة، والمشهد بيتقطع أكتر من مرة لتغيير عدسة أو إضاءة، إزاي هتسيطر علينا المشاعر وسط كل ده؟”.

تحرض على الفسق والفجور

وأقام أكثر من 65 محامٍ على رأسهم المحامي المصري البارز نبيه الوحش، عدة دعاوي وبلاغات ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف للنائب العام، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور.

وكان نقيب المهن التمثيلية، الفنان المصري أشرف زكي أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن الحلقة التي ظهرت فيها رانيا يوسف مع نزار الفارس .

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