فريق الوحدات الأردني والتتويج باللقب
فريق الوحدات الأردني والتتويج باللقب
Videoرياضة

“شاهد” الوحدات الأردني يُتوج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة ال 17 في تاريخه

كتب وطن
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تُوج فريق الوحدات الأردني بلقب دوري المحترفين الأردنيين لكرة القدم للمرة ال17 في تاريخه على حساب مطاره الضيف فريق نادي الجزيرة بهدف نظيف دون رد، قبل جولتين من نهاية المسابقة على ملعب عمان الدولي.

الدقيقة السادسة 

وسجل هدف التتويج باللقب الوحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين المنافسين، لاعب الوسط الأردني في فريق الوحدات صالح راتب 26 عاماً، في الدقيقة ال 6، جاء من تسديدة قوية من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وقد وصل فريق الوحدات الأردني بهذا الفوز الصعب على مطارده فريق الجزيزة إلى رصيد50 نقطة في المركز الأول ليحسم اللقب، بفارق كبير عن فريقي عمان والرمثا المتساوين في النقاط برصيد 38 نقطة، في جدول ترتيب دوري المحترفين الأردنيين لكرة القدم.

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