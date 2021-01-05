“عندنا لحمنا وفراخنا”.. “شاهد” المهرج أحمد موسى يجن جنونه من المصالحة الخليجية وهذا ما قاله عن موقف السيسي

أثار إعلان الكويت بشأن التوصل لمصالحة بين السعودية وقطر واستثناء مصر تحديداً من المصالحة الخليجية، جنون الإعلامي المصري المطبل لنظام عبد الفتاح السيسي، أحمد موسى، الذي شن هجوماً جديداً على قطر، زاعماً أن مصر من رفضت المصالحة مع الدوحة.

المجنون أحمد موسى

وقال أحمد موسى، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الكلام واضح ومصر مش حتتصالح، الرئيس قال حتصالح على ايه ومع مين واعمل ايه، ناس بتقتل البلد وبتشرد الناس وعايز تشرد المية مليون، اتصالح مع مين أصلا، بلد لسة بتتآمر علينا”.

أحمد موسى: مصر مش موجودة

وأضاف موسى: “مصر مش موجودة في القمة الخليجية ومش رايحة، خدو مني كلام واضح أنا قلت لا تصالح مع النظام القطري الإرهابي، يعني أقعد مع قطر يعني ايه اقعد مع تيم، ناس شغالة ليل ونهار هد في البلد وتحريض على مصر، ماذا قدمت قطر وعملت ايه شوفو ايه بيعملوا بقنواتهم الكلام دة ينطبق على الاخوان وعلى قطر”.

أحمد موسى عندنا لحمنا وفراخنا

وفي إشارة إلى المساعدات الخليجية التي كانت تتلقاها مصر قال موسى “الحمد لله مش محتاجين حاجة من حد، قافلين على نفسنا وزي الفل، جيشنا وتسليحنا وأكلنا وشربنا ولحمتنا وفراخنا والعسل بتاعنا والزيت والسكر والسمنة والعربيات والوقود، كله فلوسنا… مع كامل الاحترام للأشقاء في السعودية والكويت على كل جهودهم”.

وضعنا مختلف

وتابع “السعودية وقطر يتوافقوا ما حدش يتضايق، لكن أنا بالنسبة لي مصر الوضع مختلف عن أي حد، احنا عندنا دم عندنا شهداء عندنا تآمر. احنا بلد بناخد قرارات.. ما حدش بيضغط علينا ولا بنسمح لحد يضغط علينا، قراراتنا مستقلة واضحة.. آه احنا مع أي مصالحة ولكن يبقى في نوايا صادقة”.

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وزير خارجية الكويت يزف البشرى

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء الاثنين.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لم الشمل

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

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