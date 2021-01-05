“شاهد” الإخبارية السعودية تثير الغضب في سلطنة عُمان وتستنفر العمانيين

تسببت مداخلة لأحد الضيوف عبر قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، يتحدث فيها حول العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان، بموجة من الانتقاد من قبل العُمانيين، لما احتوته المداخلة من إساءة من وجهة نظر العمانيين لبلادهم.

الاخبارية السعودية

وتناقل العمانيون المداخلة المقتطفة من بث القناة الإخبارية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها (وطن)، حيث يقول الضيف: “هناك العديد من المواقف التي جمعت بين البلدين وكانت المملكة قد لعبت دور إيجابي في تلك المواقف أو الأزمات التي تعرض لها الشقيقة سلطنة عُمان”

إلى قناة @alekhbariyatv ⬇️

هل هذا الحديث يستحق أن تستقبل به ضيفك، وان كان هذا الهراء صحيحاً، فمن المعيب أن تمن به على شقيقك

🔹️ الصحيح بأن السلطنة لم تتلقى أي مساعدات بعد تلك الأحداث،وسبق للوزير السابق يوسف بن علوي أن ذكر ذلك في حديثة لجريدة @OKAZ_online#القمه_الخليجيه_في_العلا pic.twitter.com/SnCfNVXIgs — مريم بنت محمد البلوشية (@Maryambalushi01) January 5, 2021

وتابع:”كان آخرها حسب ما أتذكر تلك الموجة التي كانت تسمى بالربيع العربي والدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي للشقيقة عُمان”.

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ردود فعل غاضبة

وتفاعل عديد من العمانيين مع ذلك الحديث، معتبرين أن فيه نوع من الاهانة لسلطنة عُمان، ومؤكدين أن السلطنة لم تتلقى أي مساعدات من أحد خلال تلك الأحداث.

بل أن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله كان يرفض أي مساعدات تقدم للسلطنة..#عمان كانت ولا زالت تقوم بسواعد أبنائها ولا تحتاج لأحد..✋ — مريم بنت محمد البلوشية (@Maryambalushi01) January 5, 2021

كلام لا أساس له من الصحة — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) January 5, 2021

ونشرت إحدى الناشطات العمانيات المقطع وعلقت عليه بالقول: “إلى قناة alekhbariyatv، هل هذا الحديث يستحق أن تستقبل به ضيفك، وان كان هذا الهراء صحيحاً، فمن المعيب أن تمن به على شقيقك؟”

السلطنة لم تتلق مساعدات

وتابعت مستنكرة: “الصحيح بأن السلطنة لم تتلق أي مساعدات بعد تلك الأحداث، وسبق للوزير السابق يوسف بن علوي أن ذكر ذلك في حديثة لجريدة عكاظ”.

القمة الخليجية

وشاركت سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء، بالقمة الخليجية رقم 41 في المملكة العربية السعودية، وترأس وفد السلطنة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وكانت وكالة الأنباء العمانية أمس، الاثنين، أعلنت أن السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، سيترأس وفد سلطنة عمان إلى القمة الخليجية.

هيثم بن طارق

وقالت الوكالة في حسابها الرسمي على تويتر : ” نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، يغادر البلاد غدا السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 ” .

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