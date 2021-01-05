“شاهد ” الأهلي المصري يضرب سونيديب برباعية نظيفة في إياب دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الأهلي المصري انتصاراً كبيراً على فريق سونيديب النيجيري، في إياب دوري المجموعات ال 32 لأبطال إفريقيا، بأربع أهداف نظيفة دون رد، التي جمعت الفريقين على ملعب ” استاد السلام” في القاهرة، ويبلغ بذلك دوري المجموعات.

طاهر محمد والهدف الأول

وجاء الهدف الأول مبكراً في الدقيقة الثالثة من بدء المباراة عن طريق اللاعب المصري طاهر محمد 23 عاماً، بينما جاء الهدف الثاني من توقيع لاعب الجناح الأيمن ومركز خط الوسط وليد سليمان 36 عاماً في الدقيقة ال 37، لينتهي أحداث الشوط الأول بهدفين نظيفين أمام الضيف سونيديب النيجيري.

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وبدأت أحداث الشوط الثاني من المباراة بين كلا الفريقين المنافسين، بإجراء ثلاثة تبديلات لفريق “الأهلي” المصري بدخول كلاً من اللاعبين محمود كهربا وأكرم توفيق وأيمن الشريف إلى أرضية الملعب، إلى جانب إجراء تبديل رابع في الدقيقة ال 60 بدخول محمد أفشة وخروج صاحب الهدف طاهر محمد.

ضربة الجزاء للأهلي

وسجل المدافع في فريق الأهلي المصري “القرن المغربي “بدر بانون” الهدف الثالث من ركلة جراء في شباك حارس مرمى الضيف “المصطفى موسى”، في الدقيقة ال 67، بينما جاء الهدف الرابع كان عن طريق لاعب البديل المصري محمود عبد المنعم الشهير “كهربا” 26 عاماً، في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة بين كلا الفريقين المنافسين في دوري أبطال أفريقيا.

لمن فاته أحداث اللقاء 📺 ملخص سريع لفوز #الأهلي برباعية أمام فريق سونيديب في دوري أبطال إفريقيا. 🦅👏pic.twitter.com/hlU1NtHHzd — جول مصر (@goaleg) January 5, 2021

وبهذا الفوز يبلغ بطل النسخة الأخيرة الأهلي المصري” القرن” دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 للموسم الجديد، بتجديد فوزه على فريق الضيف سونيديب بطل النيجر، بخمس أهداف نظيفة دون رد في مجموع المباراتين في الإياب وذهاب الدوري ال 32 للمجموعات بين كلا المنافسين.

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