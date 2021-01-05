كشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل تسجيل صوتي التقطه عدد من الطيارين في مدينة نيويورك يلوح بإمكانية شن هجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، انتقاماً لاغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليمان العام الماضي.

سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول

وقال شبكة “سي بي إس” الأمريكية، إن التسجيل الصوتي الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك، يقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول اليوم لأربعاء وسيتم الانتقام لسليماني، مشيرةً إلى أه تم تقديم إحاطة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ووكالات فيدرالية أخرى عن التهديد المحتمل ضد مبنى الكونغرس.

التسجيل الصوتي التقط الاثنين الماضي

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن التسجيل الصوتي التقط الاثنين الماضي على الذبذبات المستخدمة من قبل الطيارين، كما نقلت عن مكتب التحقيقات الفيدرالي قوله: “إن الجهة التي تقف وراء التسجيل الصوتي غير معروفة، وإنه لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك”.

اقرأ المزيد: إسرائيل تتخبط وتكشف عن موعد جديد للانتقام الايراني لـ قاسم سليماني فهل اقتربت الحرب حقاً؟!

وقالت المصادر، وفق الشبكة الأمريكية، إنها تعتقد أن التهديد يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الديمقراطي جو بايدن فيها.

اختراق الترددات الجوية

وحسب خبراء، فإن اختراق الترددات الجوية يثير قلقاً لأنه قد يؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون، فيما أكدت مصادر أخرى للشبكة، أنه تم إرسال رسالة إلى مراقبي الحركة الجوية، بأنه يتعين عليهم الإبلاغ فوراً عن أي تهديد أو طائرة تنحرف عن مسار رحلتها.

وفي السياق، قال مسؤول بالأمن القومي الأمريكي، لشبكة “فوكس نيوز”، إن التهديد ضد الكونغرس قد يكون خدعة لكننا نتعامل معه بجدية.

اغتيال قاسم سليماني

الجدير ذكره، أن واشنطن اغتيال مطلع يناير من العام الماضي قاسم سليماني مع نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي العراقية قرب مطار بغداد الدولي، فيما توعدت طهران بالانتقام، إلا أن ردودها لم تتجاوز التصريحات وبعض الصواريخ التي أصابت قاعدة عراقية يوجد بها قوات أمريكية لم يصب أي منهم بأذى.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..