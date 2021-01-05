“حضن” تميم وابن سلمان أصاب ابن راشد بخيبة أمل كبيرة وهذا ما كتبه بعد فشل مهمته في السعودية

علق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون اليوم، الثلاثاء، بالسعودية والتي شارك فيها مترأسا وفد الإمارات.

محمد بن راشد

واضطر “ابن راشد” على ما يبدو لكتابة عبارات دبلوماسية عن القمة، بعد فشل مهمته في عرقلة جهود الصلح بين قطر والسعودية بإيعاز من ابن زايد، حيث استبقت الرياض والدوحة أمس القمة بإعلان فتح المجال الجوي بينهما بعد حالة إغلاق تخطت الـ3 سنوات.

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محمد بن راشد وقمة العلا

وقال محمد بن راشد في تغريدة له عبر تويتر رصدتها (وطن) بحسابه الرسمي:”شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون، قمة إيجابية موحدة للصف مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.”

شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر . pic.twitter.com/axndY13uNu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2021

كلمات تخالف سياسات الإمارات

وتابع في كلمات تخالف سياسات ونهج الإمارات الحقيقي خلال الفترة الماضية لعرقلة جهود المصالحة:”المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر .”

وسبق أن أكدت العديد من التقارير أن الإمارات سعت بكل قوتها لإفشال جهود المصالحة بين السعودية وقطر، كما افشلتها أكثر من مرة قبل كذلك لكن التغيرات الجديدة بالمنطقة وصعود بايدن دفع بابن سلمان إلى عدم الاستماع لابن زايد هذه المرة وعقد الصلح برعاية كويتية.

التوقيع على البيان الختامي

ووقع اليوم، الثلاثاء، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي للقمة رقم 41 المنعقدة في محافظة العلا بالسعودية، و”بيان العلا”.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -الذي ترأس القمة- إن قادة الخليج وقّعوا على بيان لتأكيد التضامن والاستقرار، وقدّم الشكر لقادة دول الخليج على الخطوات الشجاعة التي قاموا بها.

ماذا قال محمد بن سلمان

وفي كلمة الافتتاح، قال ولي العهد السعودي إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق “بيان العلا”.

ودعا ولي العهد السعودي إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، والتي تمثلها خصوصا برامج إيران النووية والباليستية، والمشاريع الهدامة التي ينفذّها وكلاؤها، وفق تعبيره.

أمير الكويت والعمل الخليجي المشترك

بدوره، أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن القمة تأتي لدعم العمل الخليجي المشترك، وتسعى لتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

وثمّن أمير الكويت الجهود الأميركية لرأب الصدع بين دول المنطقة، قبل أن يوقع القادة الخليجيون على البيان الختامي للقمة و”بيان العلا”.

وأعلنت الكويت، قبل ساعات من بدء القمة الخليجية، أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر بعد 3.5 سنوات من الحصار.

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