بعدما “اتحسد وسطها”.. “شاهد” وفاة فيفي عبده بعد حقنة بالخطأ في العصب يُشعل مصر فما القصة؟!

كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعدما لاحقتها شائعات الوفاة مرة أخرى، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

وفاة فيفي عبده

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجديد، وهي على سريرها بمظهر غريب، وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

مرض فيفي عبده

ثم طمأنت فيفي عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني خدت حقنة غلط ولمست العصب، ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

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وأشارت فيفي عبده إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.

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وسبق أن أكدت عبده أن صحتها عادت للتحسن مجدداً، بعد أن تدهورت في الآونة الأخيرة، مضيفة في حديث مع صحيفة “الوطن” المصرية أن حب الجمهور “كان سندها في تلك المحنة”.

فيفي عبده: وسطي اتحسد

وقالت عبده خلال اللقاء: “صحتي تحسنت كثيراً، ومازلت في فترة النقاهة، وأخضع للعلاج الطبيعي بشكل يومي، كما وصف لي الأطباء، إضافة إلى التمرينات الرياضية المستمرة، سواء بالسباحة أو غيرها”.

وتابعت: “دعوات الجمهور وأصدقائي من الوسط الفني وحبهم وصل لي خلال فترة مرضي”، مشيرة إلى أن الحسد هو السبب في مرضها خلال الفترة الأخيرة.

جلسات علاج طبيعي

وظهرت فيفي عبده مؤخراً أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي مع الطبيب المعالج لها، قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت”.

وطمأن الطبيب جمهورها على حالتها الصحية قائلاً “اطمنوا يا جماعة على مدام فوفة، وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا”.

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