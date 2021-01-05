أكد المفكر السياسي الكويتي، عبدالله النفيسي، أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من قبل مجلس الأمة الكويتي لإسقاط حكومته خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك تعليقاً منه على أول استجواب يتعرض له رئيس الحكومة بالبرلمان الجديد.

عبدالله النفيسي: خطوة في الاتجاه الصحيح

وقال النفيسي، في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها “وطن”: “استجواب رئيس الوزراء بهدف إسقاط الحكومة خطوه في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يعلم النواب الستة والثلاثون أنّ مصداقيتهم أمام الشعب على المحك فالحزم الحزم والله الموفّق والمُستعان”.

إستجواب رئيس الوزراء بهدف إسقاط الحكومه خطوه في الإتجاه الصحيح . يجب أن يعلم النواب السته والثلاثون أنّ مصداقيتهم أمام الشعب على المحك فالحزم الحزم والله الموفّق والمُستعان . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 6, 2021

مجلس الأمة: مخالفة رئيس الحكومة للدستور بالتشكيل الوزاري

يأتي ذلك تعليقاً منه على الطلب الذي قدمه ثلاثة من النواب في مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء، يطالبون باستجواب رئيس الحكومة صباح الخالد، حيث يتعلق الاستجواب بما وصفوه “مخالفة رئيس الحكومة للدستور بالتشكيل الوزاري”.

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33 نائباً في مجلس الأمة أيدوا الاستجواب

وقدم الاستجواب كل من النواب: ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي، وأيدهم فيه 33 نائباً آخرين بما مجموعه 36 نائباً، حيث يتطرق الاستجواب لثلاثة محاور هي: “مخالفة صارخة للدستور من خلال التشكيل الحكومي وعدم مراعاة التوجهات النيابية، وهيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98”.

عاجل | النواب مهند الساير و د. حسن جوهر ود. بدر الملا ومهلهل المضف وعبدالله المضف ود. حمد روح الدين يعلنون في بيان مشترك دعم عدم التعاون مع الحكومة#مجلس_الأمة pic.twitter.com/YDN9FfvN3x — برق نيوز (@barqnewskw) January 5, 2021

وتقول المادة 98 محل الاستجواب: “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.

الجدير ذكره، أن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ صباح الخالد شكلت منتصف الشهر الماضي، حيث شهد تشكيلها تغييرات واسعة.

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