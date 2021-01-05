عاد بوق الفتنة الإماراتي المعروف بحقارته وسعيه الدؤوب لتعزيز الشرخ الخليجي حمد المزروعي، لنفث دخان الحقد والغل من خلال موقع تويتر ليعكس موقف سيده من المصالحة القطرية السعودية الأخيرة.

عناق محمد بن سلمان للامير تميم أثار جنونهم

ومنذ إعلان الاتفاق القطري السعودي، وانتشار مقاطع الفيديو التي توثق لحظة عناق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، أخذت عديد من الأبواق الإماراتية بتحقير هذا الإنجاز الخليجي، وتسخيف المصالحة السعودية القطرية واعتبارها شيئاً مثيراً للسخرية.

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وجاء ذلك في ظل تجاهل السعودية للإمارات التي تسعى بشكل مستمر لتعزيز الفرقة والخلاف مع الدولة القطرية.

حمد المزروعي

وبحسب ما رصدته (وطن) نشر حمد المزروعي تغريدات هاجم فيها التصالح السعودي القطري، وتشي بكم القهر الذي اشتعل في قلب الرجل ومشغليه مما جرى، ومن تلك التغريدات قوله ساخراً: “أهم خبر اليوم، ارتفاع سهم شركة المراعي 50 هللة”.

اهم خبر اليوم ارتفاع سهم شركة المراعي 50 هلله 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 5, 2021

وكان قد نشر في تغريدة أخرى مقطع فيديو لمجموعة من الخراف تركض في إحدى المزارع، في إشارة منه إلى الشعب السعودي والقطري الذي فرح بالمصالحة التي تمت بينهما.

المنبوذ

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع ما يفعله الإماراتي المنبوذ حمد المزروعي، معلقين بتعليقات توحي بكم الفهم الذي بات لدى الجمهور من طبيعة شخصية الرجل التي تعتاش على الفرقة والمشاكل والانقسام بين الشعوب العربية.

عاااجل بعد أن تمت المصالحة الخليجية..

تبين ان درجة الحرارة والقهر عند المزروعي ١٥٠من١٠٠….

ونسأل الله أن يقهقرك اكثر واكثر وشكراً🌹🤣🤣🤣😂😂 — صالح اليمني🇾🇪✌ (@gMgi3lGnEUkXhmB) January 5, 2021

تكفيك هالصوره والا تبي بعد pic.twitter.com/HzIEkhRZN9 — fawaz (@Fawaz_4s) January 5, 2021

فيما قال له أحد المغردين موبّخاً: “يامزروعي نتمنى تتفاعل مع جهود المصالحة وتوقف حملة تأجيج المشاعر وتغذية الخلافات لايوجد عداء دائم ولا كره دائم ولا قطيعه دائمة”

يامزروعي نتمنى تتفاعل مع جهود المصالحه وتوقف حملة تأجيج المشاعر وتغذية الخلافات لايوجد عداء دائم ولا كره دائم ولا قطيعه دائمه الخلافات تحصل والعقلاء دائما يبحثون لها عن الحلول ونقول الحمدلله على انها باذن الله انتهت ونسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون صفحه وقد طويت وأهلا بعودة قطر — سالم المعيدي (@sahr179) January 5, 2021

وتابع:”الخلافات تحصل والعقلاء دائما يبحثون لها عن الحلول ونقول الحمدلله على انها بإذن الله انتهت ونسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون صفحه وقد طويت وأهلا بعودة قطر”.

السعودية وقطر

وكانت كل من السعودية وقطر قد أعلنتا منذ أولى ساعات اليوم، الثلاثاء، الخامس من يناير 2020، عن فتح الحدود البرية والبحرية بينهما، بعد قطيعة استمرت لأكثر من ثلاثة سنوات بسبب تهم وجهت لقطر آنذاك بـ”دعم الإرهاب” الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلاً.

كما تعتبر هذه الخطوة هي عبارة عن طي لخلاف مستعر كان بين المملكة وقطر، واستطاعت الجهود الدبلوماسية تطويقه وعلاجه برعاية الكويت.

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