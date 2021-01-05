قمة يغيب عنها جميع المؤسسين.. الأمير تميم بن حمد على رأس وفد قطر للمشاركة في قمة العلا

أعلنت قطر، صباح الثلاثاء، مغادرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني البلاد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وكالة الأنباء القطرية، وفق ما رصدت “وطن”: “سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم”.

بعد ساعات تنطلق قمة العلا الخليجية في #السعودية وهي أول قمة تقام خارج العواصم الخليجية وبغياب جميع مؤسسي المجلس واخرهم السلطان قابوس سلطان #عُمان. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 4, 2021

أول طائرة قطرية تكسر الحظر الجوي

وبذلك ستكون طائرة أمير قطر، أول طائرة قطرية تكسر الحظر الجوي المفروض من دول الحصار والسعودية منذ ثلاثة سنوات ونصف، وذلك بعد الاتفاق بين البلدين على فك الحصار الجوي وفتح المعابر والحدود بينهما وفق ما أعلنت الكويت الليلة الماضية.

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مؤسسو مجلس التعاون سيغيبون عن قمة العلا

وفي السياق، يغيب عن القمة الخليجية الحالية جميع مؤسسي مجلس التعاون الخليجي، والذي كان آخرهم السلطان العماني قابوس، والذي توفي في الربع الأول من العام الماضي.

وقال المغرد الشهير “زيد بنيامين”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بعد ساعات تنطلق قمة العلا الخليجية في السعودية وهي أول قمة تقام خارج العواصم الخليجية وبغياب جميع مؤسسي المجلس واخرهم السلطان قابوس سلطان عُمان”.

بعد ساعات تنطلق قمة العلا الخليجية في #السعودية وهي أول قمة تقام خارج العواصم الخليجية وبغياب جميع مؤسسي المجلس واخرهم السلطان قابوس سلطان #عُمان. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 4, 2021

هيثم بن طارق

وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عدم حضور السلطان هيثم بن طارق القمة الخليجية الـ 41 التي ستُعقد الثلاثاء في السعودية.

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” إنّ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد سيغادر نيابة عن السلطان هيثم بن طارق متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41.

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