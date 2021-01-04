تعرضت طالبة طب مصرية للاغتصاب على يد موظف داخل شقته في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمصر.

وكانت البداية كما أوردت وسائل إعلام محلية حين أعلن الموظف، وهو في العقد الرابع من عمره، عبر صفحة “فيسبوك” عن حاجته لجليسة لأطفاله مقابل 3 آلاف جنيه في الشهر.

موظف طلب جليسة أطفال

رأت طالبة الطب الإعلان وتواصلت مع المتهم، ثم توجهت إلى الشقة للعمل كجليسة لأبنائه طفلين، واغتصبها تحت تهديد السلاح.

الموظف اغتصبني أمام الأطفال

وأدلت الطالبة بتفاصيل الواقعة في مركز الشرطة وقالت “إنها توجهت للعمل كجليسة لأطفال المتهم وأنه عقب استغراقهما في النوم توجه إلى الغرفة وراودها عن نفسها فرفضت، فقام بإخراج سلاح ناري وهددها، وأثناء ذلك استيقظ الأطفال من النوم ولم يتراجع عن الجريمة وقام بمواقعتها كرها لمدة 40 دقيقة أمام الأطفال”.

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طردني في نص الليل

وتابعت الضحية قائلة: “كنت في حالة إعياء شديدة بعدما انتهى، فقام بطردي في منتصف الليل وأعطاني 200 جنيه لأركب تاكسي، وفور خروجي من الشقة ذهبت إلى قسم الشرطة وأخبرتهم بالتفاصيل”.

ضبط الموظف المتهم

عقب تحرير المحضر، أخطر رئيس مباحث الهرم، مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل البلاغ، الذي أمر بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة وضبط المشتبه فيه، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الشقة.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض الضحية على الطب الشرعي ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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