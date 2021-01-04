ليلة رومانسية بين سعودية وزوجها “المجنون” تنتهي بالمستشفى وهذا ما فعله بها بعدما غطى وجهها!

أصيبت سيدة سعودية برصاصة اخترقت رقبتها بعد ليلة رومانسية مع زوجها في غرفة النوم، وذلك بعدما أضاء لها الشموع وغطى وجهها.

ليلة رومانسية.. أخبرني برغبته في تقديم مفاجأة

وبحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، قالت الزوجة في محكمة الأحوال الشخصية في جدة، والتي قدمت إليها لفسخ عقد نكاحها، إن “زوجها أخبرها برغبته في أن يقدم لها مفاجأة”.

وأضافت الزوجة: “بعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على رأسي زاعمًا برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة تجاهي من سلاح ناري كان بحوزته اخترقت رقبتي من الخلف وخرجت من الأمام”.

الزوجة تنزف 6 ساعات

وبقيت الزوجة تنزف الدماء 6 ساعات متواصلة، وهددها زوجها إذا قالت الحقيقة في المستشفى بأنه سيحرقها بماء النار، وطلب منها الادعاء بأن الرصاصة طائشة عن طريق الخطأ.

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وأشارت الزوجة إلى أنها هربت إلى دار الضيافة في جدة، بسبب؛ كونها تعيش تحت التهديد ومراقبة بكاميرات مخبأة في المنزل، مؤكدة أن زوجها كان يحبسها ويمنعها من الخروج، وسحب منها الجوال وظل يعمد إلى تخويفها.

فسخ عقد النكاح

هذا وقد قررت “محكمة الأحوال الشخصية” في جدة فسخ عقد نكاح الزوجة من زوجها لتضررها منه بشكل كبير، ونص الحكم على فسخ نكاح الزوجة من زوجها دون عوض.

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