لماذا استبعد حارس الأهلي المصري ” الشناوي” من التشكيلة أمام سونيديب النيجيري؟!

قرر الجهاز الفني في إدارة فريق الأهلي” القرن” المصري بقيادة المدرب الجنوبي الإفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، استبعاد حارس المرمي الأساسي في الفريق محمد الشناوي 32 عاماً، عن المشاركة مع الفريق في مواجهة بطل النيجر ” سونيديب” في دوري ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

سبب الاستبعاد

وكشف الجهاز الفني للأهلي المصري عبر موقعه الرسمي، أن سبب استبعاد نجم الحراسة محمد الشناوي من التشكيلة المستدعاة لمباراة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، هو للراحة فقط؛ لكثرة المباريات خاصة وأن الشناوي لم يتم إراحته منذ فترة طويلة.

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وأكد الجهاز الفني للفريق الأهلي ” القرن” المصري، بأن الحارس الشناوي لم يتعرض لأي إصابة أبداً، ولم يتعرض لوباء فيروس كورونا.

ماشاء الله ربنا يحفظك 🙏

الشناوي حارس عالمي تصدي محوري كان ممكن يكون تعادل

ربنا يبعد عنك العين 👀 pic.twitter.com/SONh0ND1Sj — Love (@Maro283M) December 29, 2020

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الأهلي المصري أمام فريق سونيديب النيجيري، مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب ” استاد السلام” في إياب دوري ال 32 من مسابقة أبطال إفريقيا، وقد فاز مسبقاً فريق القرن ” الأهلي المصري” ذهاباً بهدف نظيف في شباك الفريق النيجيري عن طريق اللاعب المالي “أليو ديينغ” 23عاماً، في الدقيقة ال 34 من زمن عمر المباراة بين كلا الفريقين ببطولة دوري إفريقيا.

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