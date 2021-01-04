صحيفة كويتية تدخل “عش الدبابير” وما كشفته قد يطيح بحزمة جديدة من “حيتان الفساد”

طرحت صحيفة كويتية تساؤلات عديدة، حول حقيقة صفقة الأسلحة الأمريكية للكويت، والتي تزيد قيمتها المالية عن 4.2 مليار دولار.

حيتان الفساد

وتساءلت صحيفة “الراي” الكويتية: “هل كانت تلك الصفقة مستحقة أم لا؟ وهل هي محشوة بالعمولات؟”.

وتابعت الصحيفة: “وهل اقتناء ثماني مروحيات جديدة، وتطوير 16 مروحية قديمة تمتلكها أصلا الكويت تصل كلفتها فعلا إلى هذا الرقم؟”.

ضرورات سياسية

وأشارت الصحيفة الكويتية في تقريرها الذي أثار جدلا واسعا إلى وجود “ضرورات سياسية” تحتم أحيانا إتمام صفقات عسكرية لا داعي لها أصلا، لكن الأمر مختلف في الظروف الصعبة، التي تواجهها موازنة البلاد.

واستمرت الصحيفة الكويتية بالتساؤل:”هل قيمة الصفقة عادلة؟ هل نحتاجها عسكرياً أم هي لضرورة سياسية؟ هل قارنا سعرنا بما دفعه غيرنا؟ هل هناك بنود فضفاضة ترتكز على الصيانة والتدريب وغيرهما؟”، محذرة من التوقيع و”دخول الفأس بالرأس”.

صفقة الأباتشي

وقالت الصحيفة إن صفقة “الأباتشي” من شأنها أن تضع حكومة رئيس الوزراء، الشيخ “صباح الخالد الصباح”، في اختبار للشفافية، مجددة تحذيرها من العبث بالمال العام.

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وتصل قيمة صفقة طائرات الهليكوبتر من طراز “أباتشي” إلى 4 مليارات دولار، بينما تصل قيمة قطع غيار منظومة “باتريوت” الصاروخية إلى 200 مليون دولار.

8 طائرات اباتشي

وكانت الحكومة الكويتية، قد طلبت شراء 8 مروحيات أباتشي “AH-64E”، وتحديث 16 مروحية أباتشي “AH-64D” إلى النسخة أباتشي “A.H-64E”.

وقبل عدة أيام، تم الإعلان من جهة وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، على الموافقة على الصفقة، وذلك قبل 3 أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية “دونالد ترامب”، وتنتظر الصفقة تصديق الكونجرس عليها.

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