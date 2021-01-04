قدم أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني، والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، سيارة فارهة كهدية إلى الشاعر العماني مبارك بن عامر الحبسي، في خطوة أثارت تفاعلا بين العمانيين.

وتوجه الشاعر العماني مبارك بن عامر الحبسي، بالشكر الجزيل إلى بن طارق آل سعيد على هذه الهدية التي وصفها بالكريمة.

وقال في مقطع متداول له رصدته (وطن): “هذه الهدية وصلتني من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد.

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وتابع: “مني لأبو تيمور شكر وتحية، يا سيدي يحفظك ربي ويرعاك أكرمتني وخصيتني بالهدية، يا مكثر أفضالك ومكثر عطاياك، نظرة سموك للقبايل وفية، على المواطن تدلف الخير يمناك”.

تفاعل واسع مع الهدية

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين العمانيين، حيث رأى البعض أن الشاعر عامر الحبسي يستحق هذه الهدية، فيما انتقد آخرون تقديم مثل هذه الهدايا الفارهة وهناك مواطنون يعانون ظروفا معيشية صعبة جدا.

ويذكر أن الشاعر مبارك الحبسي هو مالك البكرة “ريام” والتي حصلت على المركز الثاني في سباقات الهجن بولاية أدم بمحافظة الداخلية منافسات السباق الرابع من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر للموسم 2020 / 2021 الذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا في الهجانة السلطانية بمشاركة قرابة /900/ ناقة من مختلف محافظات السلطنة.

من هو ممثل السلطان هيثم

وأسعد بن طارق بن تيمور هو الأخ غير الشقيق للسلطان هيثم .

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلًا خاصًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد منذ 2017، كما شغل منصب أمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات بدرجة وزير منذ عام 1993.

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