سيدة الاعمال سهو بنت عبدالله
سيدة الاعمال سهو بنت عبدالله
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“على سنة الله ورسوله”.. “شاهد” ما فعلته سعودية فاحشة الثراء مع سائقها الباكستاني يحدث ضجة بالمملكة

كتب وطن
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار موجة من الجدل، قالوا أنه لزواج سيدة أعمال سعودية فاحشة الثراء واسمها سهو، من سائقها الشخصي وهو باكستاني الجنسية.

سهو تزوجت من سائقها الشخصي

وقال المغردون إن سهو (35) عاماً تزوجت من سائقها الشخصي الباكستاني، وهي تمتلك ثروة تقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار.

ثروتها 8 مليارات دولار

وزعم عدد من المغردين أن السيدة تقدر ثروتها بـ8 مليارات دولار وتمتلك عقارات في مكة وباريس، تتزوج من سائقها الخاص.

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ردود فعل على ما فعلته سهو

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل بالتعليق على الموضوع بين مؤيد ومستغرب. فقال بعضهم إن الحب لا يعترف بالفروقات المادية ولا يفرّق بين جنسية وأخرى.

فيما أشار بعضهم إلى أن المعلومات الواردة في التعليق خاطئة، نافين أن تكون قد تزوجت من سائقها، ومؤكدين أنها تزوجت من أحد أبناء عائلتها، ولكن له أصول باكستانية، كما نفى آخرون أن ثروتها تقدر بـ 8 مليار دولار”.

ورواية أخرى ذكرت أن: “العريس ليس باكستانياً كما أشيع، وهو سعودي اسمه صالح”.

فيما قال مغرد آخر معلقاً على المقطع: ” غير صحيح الخبر هذا رجل أعمال أفغاني والسيدة هي ياسمين بنت السديري”.

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