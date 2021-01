“شاهد” ساوثهامتون يهزم المتصدر ليفربول بهدف نظيف ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي من جديد

خسر فريق ليفربول الإنجليزي بعد تعادلين متتالين لها، أمام المنافس ساوثهامتون الذي تغلب عليه بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجوالة ال 17 من الدوري الممتاز “البريميرليج” على ملعب “سينت ماري”.

هدف الانتصار

وسجل هدف الانتصار على فريق ليفربول “الريدز” عن طريق اللاعب المتألق المهاجم ” ساوثهامتون” في “داني إنغز” 28 عاماً، من تمرير لمواطنه لاعب الوسط من زميله “جيمس وارد براوس” 26 عاماً في الدقيقة الثانية من بدء انطلاق صافرة حكم المباراة بين كلا الفريقين.

وبهذه الهزيمة لفريق ليفربول بعد تعثره بتعادلين متتالين ضمن المنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان التعادل السلبي مع فريق “نيوكاسل يونايتد”، والإيجابي مع فريق ” ويست بروميتش”، يشتعل صدارة ترتيب الدوري “البريميرليج” من جديد بعد انفراد ليفربول “الريدز” بالصدارة لفترة مؤقتة.

What a start to 2021 for Southampton! 😇

Ralph Hasenhuttl couldn't hold back the tears following #SaintsFC's 1-0 win over #LFC! 😢 pic.twitter.com/AsCo3OUiNi

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 4, 2021