مباراة ليفربول أمام المنافس ساوثهامتون
مباراة ليفربول أمام المنافس ساوثهامتون
Videoرياضة

“شاهد” ساوثهامتون يهزم المتصدر ليفربول بهدف نظيف ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي من جديد

كتب وطن
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خسر فريق ليفربول الإنجليزي بعد تعادلين متتالين لها، أمام المنافس ساوثهامتون الذي تغلب عليه بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجوالة ال 17 من الدوري الممتاز “البريميرليج” على ملعب “سينت ماري”.

هدف الانتصار

وسجل هدف الانتصار على فريق ليفربول “الريدز” عن طريق اللاعب المتألق المهاجم ” ساوثهامتون” في “داني إنغز” 28 عاماً، من تمرير لمواطنه لاعب الوسط من زميله “جيمس وارد براوس” 26 عاماً في الدقيقة الثانية من بدء انطلاق صافرة حكم المباراة بين كلا الفريقين.

وبهذه الهزيمة لفريق ليفربول بعد تعثره بتعادلين متتالين ضمن المنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان التعادل السلبي مع فريق “نيوكاسل يونايتد”، والإيجابي مع فريق ” ويست بروميتش”، يشتعل صدارة ترتيب الدوري “البريميرليج” من جديد بعد انفراد ليفربول “الريدز” بالصدارة لفترة مؤقتة.

ويحتل فريق ليفربول “الريدز” بعد هذه الخسارة في صدارة الترتيب مهدداً عرشه، وتساويه مع المنافس العنيد مان يونايتد “الشاطين الحمر” برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة مع المركز الثالث المجتهد “ليستر سيتي”، بينما احتل الفريق المنافس بهذا الفوز في المركز السادس برصيد 29 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز .

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