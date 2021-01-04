سائق “قليل أدب” في السعودية تحرش بفتاة في الشارع ..وهكذا كانت نهايته غير المتوقعة!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو يُظهر عقوبة عاجلة تعرّض لها سائق مركبة في السعودية بعدما تحرش بفتاة منقبة في الشارع .

ووفق ما ذكر ناشطون فإنّ السائق تحرش بالفتاة المنقبة في الشارع، وتعطلت سيارته، لتأتي والدة الفتاة وتنهال على المركبة مستخدمةً عصا، وقامت بتحطيم زجاجها.

وعلّق أحد المغرّدين على الفيديو بقوله إنّ السيدة أخذت حقّها بيدها “لكن لو فيه خير يروح يشتكي.. ما يقدر لانه يعرف هو وش مسوي”. حسب قوله

وكتب معلّق آخر: نريد أحد يكرمها على ما قامت به. في إشارة منه الى ان السائق يستحق ما فعلته الأمّ انتقاماً لابنتها.

وأشار مغرد إلى أن المنطقة التي وقعت بها الحادثة هي أحياء وسط الرياض.

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