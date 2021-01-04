بينما يواجه القتل البطيء في سجونها .. هل ستُفرج السعودية عن الداعية سلمان العودة بعد المصالحة؟!

طالب مغرّدون بموقع “تويتر” السعودية بالإفراج عن الداعية البارز الدكتور سلمان العودة من سجونها بعد إعلان المصالحة الخليجية .

وكان “العودة” اعتقل بعد تغريدة نشرها سبتمبر 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للازمة مع قطر.

ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم — سلمان العودة (معتقل) (@salman_alodah) September 8, 2017

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وقال مغردون إن “العودة” اعتقل بسبب تلك التغريدة، ويجب اليوم ان يفرج عنه بعد انتهاء الازمة الخليجية .

الآن وقد تصالحتم : تفضّلوا اطلقوا سراحه

الرجل تعرّض لأبشع أنواع الاعتقال وصحته تدهورت. ماذا تنتظرون لفكّ أسره؟ pic.twitter.com/0HVc4RhFuD — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 4, 2021

هل يُفرج الآن عن الشيخ #سلمان_العودة الذي اعتقل لدعوته إلى #المصالحة_الخليجية ؟ ومن سيعوّضه عن صحته وحريته وخسارة عائلته له طوال هذه الأعوام؟ https://t.co/0Ypp70y5fI — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) January 4, 2021

تهمة الشيخ #سلمان_العودة المزعومة التي يسجن بسببها حتى الأن كانت تغريدة قال فيها بعد بدء #حصار_قطر "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم". هل يتم إطلاق سراحه بعد المصالحة؟؟ — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) January 4, 2021

اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم. هذا الدعاء تسبب باعتقال الشيخ سلمان العودة، الآن وبعد أن تمت المصالحة، أما آن أوان إطلاق سراحه؟#المصالحه_الخليجيه #القمة_الخليجية_الـ41 pic.twitter.com/xELZbsKrWt — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 4, 2021

اعتقل الشيخ #سلمان_العودة @salman_alodah بسبب هذه التغريدة، والآن بين مصالحة #قطر و #السعودية ألا ينبغي إطلاق سراحه … اللهم فك أسره عاجلا غير آجل يا رب. @aalodah pic.twitter.com/oe0vQ5BRmV — طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) January 4, 2021

بسبب هذه التّغريدة تمّ اعتقال الشيخ سلمان العودة وتدهورت صحّته وتمّ التنكيل به !!

عندما دعا الله تعالى أن يؤلف بين الشعوب عقب المقاطعة بين السعودية وقطر !!

واليوم بعد المصالحة السعوديّة القطرية ، هل يتمّ الإفراج عن الشيخ سلمان العودة !! مالكم كيف تحكمون!#الحرية_لسلمان_العودة pic.twitter.com/ag29ucD4JZ — خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) January 4, 2021

وكتب عبدالله العودة نجل الداعية في تغريدة: “بينما تقتبسون الآن من كلامه حرفياً.. قبل ثلاث سنوات ونصف.. قالها (لمافيه خير الشعوب) سجنتموه.. حرمتم أطفاله ومنعتموهم من السفر.. عذبتم هذا الشيخ ولايزال في زنزانة انفرادية.. وتطالبون بإعدامه في المحكمة لهذا الدعاء! والآن يواجه القتل البطيء في سجونكم! “.

بينما تقتبسون الآن من كلامه حرفياً..

قبل ثلاث سنوات ونصف.. قالها "لمافيه خير الشعوب" سجنتموه.. حرمتم أطفاله ومنعتموهم من السفر..

عذبتم هذا الشيخ ولايزال في زنزانة انفرادية..

وتطالبون بإعدامه في المحكمة لهذا الدعاء!

والآن يواجه القتل البطيء في سجونكم!#سلمان_العودة https://t.co/SFNlpRkxqQ pic.twitter.com/uFSDZ8fDv9 — د. عبدالله العودة (@aalodah) January 4, 2021

سلمان العودة يُقتل ببطء!

وتتعمد السلطات السعودية تغييب “العودة” عن الأنظار ومنع الاتصالات والزيارات عنه بالكامل، وفي جلسة محاكمته منتصف نوفمبر الماضي، رأته عائلته وجهاً لوجه، وبدا هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها.

ويواجه الشيخ سلمان العودة عقوبة الإعدام في السعودية بعد توجيه 37 تهمة له.

ومؤخراً أعلن د.عبدالله العودة، نجل الداعية للأمة العربية الإسلامية والعالم أن والده يُقتل ببطء في سجون السعودية.

وكشف نجل الداعية أيضاً أنّ والده فَقَدَ نصف سمعه ونصف بصره، وأن العائلة تشتبه في إعطائه أدوية للإضرار به وقتله ببطء، محملةً مسؤولية جريمة القتل البطيء له الى رأس هرم السلطة الحالي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضاة.

وتنطلق اليوم بمدينة العُلا شمال غربي السعودية أعمال القمة الخليجية الـ 41، وسط تعزز الآمال بالتوصل لتسوية الأزمة الناتجة عن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر وفرض حصار عليها قبل 3 سنوات.

وقبل ساعات من بدء القمة، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر.

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