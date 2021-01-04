سلمان العودة فقد نصف سمعه وبصره في السجون السعودية
سلمان العودة فقد نصف سمعه وبصره في السجون السعودية
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بينما يواجه القتل البطيء في سجونها .. هل ستُفرج السعودية عن الداعية سلمان العودة بعد المصالحة؟!

كتب وطن
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طالب مغرّدون بموقع “تويتر” السعودية بالإفراج عن الداعية البارز الدكتور سلمان العودة من سجونها بعد إعلان المصالحة الخليجية .

وكان “العودة” اعتقل بعد تغريدة نشرها سبتمبر 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للازمة مع قطر.

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وقال مغردون إن “العودة” اعتقل بسبب تلك التغريدة، ويجب اليوم ان يفرج عنه بعد انتهاء الازمة الخليجية .

وكتب عبدالله العودة نجل الداعية في تغريدة: “بينما تقتبسون الآن من كلامه حرفياً.. قبل ثلاث سنوات ونصف.. قالها (لمافيه خير الشعوب) سجنتموه.. حرمتم أطفاله ومنعتموهم من السفر.. عذبتم هذا الشيخ ولايزال في زنزانة انفرادية.. وتطالبون بإعدامه في المحكمة لهذا الدعاء! والآن يواجه القتل البطيء في سجونكم! “.

سلمان العودة يُقتل ببطء!

وتتعمد السلطات السعودية تغييب “العودة” عن الأنظار ومنع الاتصالات والزيارات عنه بالكامل، وفي جلسة محاكمته منتصف نوفمبر الماضي، رأته عائلته وجهاً لوجه، وبدا هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها.

ويواجه الشيخ سلمان العودة عقوبة الإعدام في السعودية بعد توجيه 37 تهمة له.

ومؤخراً أعلن د.عبدالله العودة، نجل الداعية للأمة العربية الإسلامية والعالم أن والده  يُقتل ببطء في سجون السعودية.

وكشف نجل الداعية أيضاً أنّ والده فَقَدَ نصف سمعه ونصف بصره، وأن العائلة تشتبه في إعطائه أدوية للإضرار به وقتله ببطء، محملةً مسؤولية جريمة القتل البطيء له الى رأس هرم السلطة الحالي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضاة.

وتنطلق اليوم بمدينة العُلا شمال غربي السعودية أعمال القمة الخليجية الـ 41، وسط تعزز الآمال بالتوصل لتسوية الأزمة الناتجة عن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر وفرض حصار عليها قبل 3 سنوات.

وقبل ساعات من بدء القمة، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر.

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