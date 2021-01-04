الراحل جيري مارسدن
الراحل جيري مارسدن
Videoرياضة

بالفيديو: وفاة صاحب أغنية ليفربول الإنجليزي الشهيرة ” لن تسير وحدك أبدًا”

كتب وطن
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توفي المغني البريطاني المعروف ” جيري مارسدن” على عمر يناهز 78 عاماً، صاحب أغنية ليفربول الشهيرة ” لن تسير وحدك أبداً”، التي أصبحت نشيداً رسمياً ينشُده عشاق وجماهير الفريق الإنجليزي في مبارياتهم أمام الفرق المنافسة في المسابقات والدوريات في القارة الأوروبية والعالم.

ونعت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابها الرسمي على منصة توتير، المغني الشهير وفاة جيري مارسدن، مقدمة التعازي إلى أسرته وأصدقائه”

وغرد إدارة ليفربول ” الريدز” بتلك الكلمات الحزينة قائلة: ” صوت جيري مارسدن الذي جعلنا نعشق ليالي آنفيلد الساحرة، هو جزء لا يتجزأ من هذا المكان، وقد رحل جيري ولكن كلماته باقية معنا، لن تسير وحدك أبدًا”.

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صانعو السلام

وكان البريطاني جيري، الذي ولد في مدينة ليفربول الإنجليزي، قائداً لفرقة “Jerry And The PeaceMakers” جيري وصانعو السلام في الستينيات من القرن الماضي، التي أعادت غناء “لن تسير وحدك أبداً” المكتوبة والملحنة أصلاً من الأميركيين روجرز وهامرشتاين في مسرحية “كاروسيل” الكوميدية الغنائية عام 1945م.

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