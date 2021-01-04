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السلطان هيثم بن طارق يفاجئ قادة الخليج قبل يوم من القمة الخليجية .. لن يحضر لهذا السبب

كتب وطن
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أكدت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الإثنين عدم حضور السلطان هيثم بن طارق القمة الخليجية الـ41 التي ستُعقد غداً الثلاثاء في السعودية .

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” إنّ نائب رئيس الوزراء  لشؤون مجلس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد سيغادر نيابة عن السلطان هيثم بن طارق متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41.

سبب غياب السلطان هيثم عن القمة الخليجية

من جهتها، رجحت مصادر لصحيفة “القدس العربي” أن يكون سبب غياب السلطان هيثم عن القمة عدم وضوح الرؤى من دوافع عقد القمة التي كانت تهدف أساساً إلى حل الأزمة الخليجية التي افتعلتها منذ 2017 السعودية والإمارات والبحرين ومصر وفرضت حصاراً على قطر.

وشددت المصادر أن سلطان عُمان ملتزم بنهج بلاده الذي أرساه سابقه السلطان قابوس بن سعيد بالتزام الحياد الإيجابي، وعدم الدخول في متاهات وقرارات تخل بالسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشارت مصادر مختلفة أن الطرف المحاصر لم يبد حتى الآن نوايا حقيقية للمصالحة وكان لابد قبل عقد القمة أن يتخذ خطوات تعبر عن صدق النوايا، من قبيل إلغاء الحصار المفروض على الدوحة.

المصالحة الخليجية على رأس أولويات السلطان هيثم

وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” الإستخباري، نقل عن مصادر مطلعة تأكيدها أن السلطان هيثم يضع المصالحة الخليجية على رأس 3 أولوليات لسياساته المقبلة.

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ويسعى السلطان إلى تفعيل سياسة الحياد الإيجابي التي انتهجها سلفه السلطان الراحل قابوس بن سعيد في التعامل مع الملفات الخليجية والإقليمية.

ويرى السلطان هيثم يرى أن سياسة القنوات الخلفية وحدها لا تلائم تطلعاته لتعزيز حضور عمان ودورها في ملف حل الأزمة الخليجية، ويسعى لأن يكون له دور شخصي مباشر فيه.

وبحسب الموقع فإن هناك 3 أولويات “متشابكة” لسلطان عمان تتمثل في:

1.حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر إنهاء الأزمة بين قطر ودول الحصار.

2.حل الخلاف مع إيران بالطرق السلمية.

3.إنعاش الاقتصاد العماني من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية.

عواقب فشل المصالحة السعودية القطرية

ولا يخفي السلطان هيثم بن طارق قلقه من الانعكاسات السلبية على عمان في حالة فشل المصالحة السعودية القطرية، حيث ستشكل عقبة أمام الخروج من أزمات السلطنة الاقتصادية والمالية.

وإزاء ذلك، تجري مناقشة بعض المقترحات في الديوان السلطاني العماني لضمان فرص نجاح اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي المقبل في الرياض، بينها قيام السلطان هيثم بزيارة الدوحة، أو الاتصال بالأمير “تميم” لحثه على حضور القمة بنفسه.

ويتوقع أن تهيمن الأزمة الخليجية على قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في السعودية الثلاثاء المقبل.

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