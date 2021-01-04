“الاتفاق ليس مثاليًا” .. هذا السبب دفع الإمارات لتكون أكثر تردداً في المصالحة مع قطر

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت أكثر ترددًا في الموافقة على التقارب مع قطر .

وأرجع هؤلاء ذلك جزئيًا إلى أن الإمارات قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر بتركيا.

أول تعليق إماراتي على الإتفاق السعودي القطري

وفي أول تعليق من الإمارات على الاتفاق السعودي القطري، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مساء الإثنين، إننا “أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية”، في إشارة إلى القمة الخليجية الـ41 المقررة الثلاثاء بمدينة العلا السعودية.

وغرد قرقاش عبر تويتر، قائلا: “نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى”.

وأضاف: “أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح”.

الاتفاق بين السعودية و قطر “ليس مثاليًا”

من جانبها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إنهم توصلوا إلى حل وسط يسمح لقطر بتحليق الطائرات مرة أخرى فوق الدول الخليجية الثلاث في مقابل إسقاط الخطوط الجوية القطرية سلسلة من الطعون القانونية ضد الدول الأربع التي طلبت 5 مليارات دولار كتعويض عن حظر المجال الجوي.

واعتبر مسؤول أميركي الاتفاق بين السعودية و قطر بأنه ليس مثاليًا لكن ما يظهره هو الان الاطراف تعتقد انها ستكسب اكثر من انهاء هذه الازمة بالمقارنة مع تركها دون حل الى ما بعد ادارة ترمب.وفق ما قال لـِ”وول ستريت جورنال”

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنّ قادة خليجيون طلبوا من جاريد كوشنر حل الازمة الخليجية في نهاية العام الماضي.

الكويت تزفّ البشرى للخليجيين

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء الاثنين.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم”. وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

محمد بن سلمان: القمة ستترجم التطلعات في لم الشمل

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

أمير قطر يرأس وفد بلاده الى السعودية

من جهته، قال الديوان الأميري في قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في قمة مجلس التعاون غداً في السعودية.

وفيما لم تعلن الإمارات عن مستوى تمثيلها بالقمة، تأكد غياب ملك البحرين وسلطان عمان عن المشاركة وسينيبان ممثلا عن كل منهما.

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