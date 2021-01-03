أفادت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، بأن صحتها عادت للتحسن مجدداً، بعد أن تدهورت في الآونة الأخيرة، مضيفة أن حب الجمهور “كان سندها في تلك المحنة”.

فيفي عبده: وسطي اتحسد

وقالت فيفي عبده خلال حديث لها مع صحيفة “الوطن” المصرية، “صحتي تحسنت كثيراً، ومازلت في فترة النقاهة، وأخضع للعلاج الطبيعي بشكل يومي، كما وصف لي الأطباء، إضافة إلى التمرينات الرياضية المستمرة، سواء بالسباحة أو غيرها”.

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وتابعت: “دعوات الجمهور وأصدقائي من الوسط الفني وحبهم وصل لي خلال فترة مرضها، مشيرة إلى أن الحسد هو السبب في مرضها خلال الفترة الأخيرة”.

وقدمت فيفي عبده التهاني لجمهورها بمناسبة العام الجديد من خلال عبارات تبعث على التفاؤل والأمل، في استقبال عام جديد بعيد عن فيروس الكورونا، وسلامة الجميع باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي مع ارتداء الكمامة.

مرض فيفي عبده

وكانت فيفي عبده، طمأنت مؤخراً متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكّدة أنَّ حالتها الصحية فى تحسن.

وقالت في مقطع فيديو، في أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي مع الطبيب المعالج لها، قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت”.

وطمأن الطبيب جمهورها على حالتها الصحية قائلاً “اطمنوا يا جماعة على مدام فوفة، وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا”.

وقد أعربت عبده خلال حديثها عن بالغ حزنها في فقد الوسط الفني الكاتب وحيد حامد، وقد نعت أسرته من خلال كلمات مؤثرة، “رحم الكاتب الكبير وحيد حامد، ربنا يرحمه ويغفرله ذنوبه، ويصبر أهله، ويديهم الصبر، احنا فقدنا قيمة كبيرة، لن تتكرر مرة ثانية، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

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