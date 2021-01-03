انفجار لبنان
انفجار لبنان
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اللهب امتد بطول 10 أمتار.. “شاهد” لبنان يبدأ 2021 بانفجار جديد مروع وسقوط ضحايا

كتب وطن
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تناقلت وسائل إعلام محلية لبنانية خبر وقوع انفجار هائل، في خزانات للغاز والمازوت، في منطقة القصر الحدودية مع سوريا، مساء اليوم، الأحد.

خزانات الغاز والمازوت

ووفق ما قال موقع “النشرة”، فإن الانفجار وقع في خزانات الغاز والمازوت، عند معبر العريض في منطقة القصر الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى وقت قريب من كتابة هذا الخبر

اللهب امتد 10 أمتار

وتسبب انفجار لبنان بإحداث دويً هائل وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم يعرف بعد حول ما إذا كان هناك ضحايا بالأرواح.

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وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد النتائج حول ما إذا كان هناك ضحايا بالأرواح.

الصليب الأحمر اللبناني

أما الصليب الأحمر اللبناني فأخبر عن وقوع 5 إصابات في القصر، وتوجهت ثلاث فرق تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى المكان .

تحليق طائرات اسرائيلية

جاء ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وقامت قوى الدفاع المدني اللبناني، على الفور، بتنفيذ عمليات إخماد الخزانات المتفجرة عند معبر العرض الحدودي في منطقة القصر اللبنانية.

وأعاد هذا الحدث لذاكرة اللبنانيين مشهد انفجار مرفأ بيروت، الذي صنف أفدح كارثة لحقت بلبنان في العصر الحديث ولا تزال آثاره قائمة حتى اليوم.

 

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