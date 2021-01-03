“شاهد” قيس سعيد “من كوكب آخر”.. أثار الجدل في تونس وهذا ما قاله عن سيل الدماء بقصر باردو

نقلت وسائل إعلام تونسية تصريحات مثيرة للجدل على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال فيها إنه “يشعر في بعض الأحيان انه من كوكب آخر حين يستمع للمغالطات والإفتراءات”، معبرا عن ألمه لما يعيشه أبناء الشعب التونسي من تفقير وتجاهل وتنكيل حسب تصريحه في كلمته بمناسبة العام الجديد.

قيس سعيد

وأكد قيس سعيد، خلال كملة بمناسبة رأس السنة الميلادية، أنه “وبالرغم من ذلك بقي صامدا وثابتا رغم شعوره المستمر بالمرارة والألم”.

قصر باردو

وبين أن “الوضع ازداد تعقيدا مع التلاسن والعنف والشجار خاصة في البرلمان (قصر باردو) حتى سالت الدماء”.

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هذا وحاول عدد من السياسيين والنشطاء نزع العبارة من سياقها وتوظيفها لتوجيه انتقادات للرئيس التونسي فيما أشاد آخرون بـ”نزاهة الرئيس وصدقه، وسط مشهد سياسي يفتقر للمصداقية والنزاهة.

تصريحات قيس سعيد أثارت جدلاً واسعاً

واثارت تصريحات سعيد جدلا واسعا بين التونسيين على مواقع التواصل، في ظل حرب شرسة بين جماعات وأحزاب سياسية داخل البلاد تختلف وتتفاوت أهدافها.

وكان الرئيس سعيّد دعا خلال خطاب رأس السنة إلى تعديل النظام السياسي في تونس، معتبرا أنه يحتاج إلى “لقاح جديد”، كما اعتبر أن المنظومة القديمة عادت للظهور بثوب جديد على غرار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

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