علا الفارس
علا الفارس
Imageحياتنا

“شاهد” علا الفارس لم تتمالك دموعها بعد ما فعله يمني بزوجته وحرق وجهها بمادة كاوية

كتب وطن
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نشرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، قصة تعذيب أثارت موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت لها إحدى السيدات في إحدى المحافظات اليمنية قام زوجها بحرقها بمادة كاوية.

سكب الأسيد على وجه زوجته

وفي التفاصيل، وكما تُظهر الصور، فإن زوج قام بسكب ماء الأسيد على وجه زوجته، متسبباً بتشويهها بشكل كامل، مع مطالبات حقوقية وقانونية بضرورة محاسبة الزوج وتوفير الحماية للمرأة الضحية.

وعلقت المحامية الصراري على الصور قائلة: “إلى المنظمات والكيانات النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة ، اليكم واقعة تعذيب لزوجة من قبل زوجها بشكل عنيف وبشع وكما تلاحظون انها عُذبت بمادة الاسيد الحارقة.”

وتابعت موضحة أن الضحية بحاجة للعلاج العضوي والنفسي على المدى الطويل وبحاجة للحماية القانونية لإدانة الزوج وعقابه على فعله الاجرامي بها”.

علا الفارس لم تتمالك نفسها

وأثرت القصة بالإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة الجزيرة علا الفارس، والتي قامت بمشاركة القصة عبر حسابها الشخصي بتويتر.

وعلقت عليها بالقول: “قصص إلحاق الأذى أو الألم بشخص آخر مسالم لا يستطيع أن يرد الصاع صاعين، قاسية ولا تطاق، والمؤلم أن ذلك الأمر يحدث بشكل يفوق ما يمكن أن تتصور او تتخيل رحمتك يا الله”.

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موجة غضب واسعة بعد حرق الزوجة اليمنية

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر تويتر مع الحادثة ومظلمة السيدة اليمنية، مطالبين بضرورة محاربة هذه الطريقة بالتعامل مع النساء، وتوجيه أقصى العقوبات لكل من يقوم بمثل هذه الجرائم الخارجة عن الدين والأعراف والطبيعة الإنسانية.

 

وعلق أحد المغردين على الحادثة قائلاً: ” أمثال هؤلاء الناس من أصحاب القلوب القاسية يجب أن يشهر بهم ويكونوا عبرة في كل المجتمعات أناس نزعت من قلوبهم الرحمة وغاب عنهم مفهوم الإنسانية فاعتقدوا أنهم يعيشون في غابة”.

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