تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لباقة ورد أُرسلت باسم كلاً من الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء كيلاني، إلى عائلة المخرج السوري الراحل حاتم علي.

كما حضرت وفاء الكيلاني عزاء الراحل حاتم علي، في سوريا، حيث انتشرت صور لها وهي تقف إلى جانب منى واصف وسلمى المصري.

عزاء حاتم علي!

واعتبر الجمهور أن كلا الموقفين يدلان على أن الأنباء المتداولة حول طلاقهما غير صحيحة، وأن وفاء كيلاني حضرت العزاء برفقة زوجها تيم حسن كأي ثنائي طبيعي.

ورد تيم حسن في وقت سابق على شائعات طلاقهما والتي كشفها الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، بـ “لايك” لصورة نشرتها زوجته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

تيم حسن يرد بـ”لايك”

وعلق الفنان السوري، على الصورة التي نشرتها الإعلامية المصرية على حسابها بـ “انستجرام”، بشأن أول حلقات برنامجها الجديد “السيرة”، بـ “لايك” الأمر الذي لفت انتباه متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه رداً على أنباء الانفصال.

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قد أقدمت على نفس التصرف بعد أن نشر زوجها تيم صورة له من مسلسله الجديد “أنا”، الأمر الذي اعتبر أن الفنان السوري يسير على خطى زوجته وفاء.

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية المصرية أول صورة لها بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها الفنان تيم حسن بدت فيها حزينة والدموع في عينيها، حيث شاركت الكيلاني الصورة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام من برنامجها الجديد “السيرة”.

وأعلنت وفاء الكيلاني أنّ الجزء الأول من “السيرة” سيكون مع النجم محمود حميده على قناة dmc اليوم الجمعة الساعة 11 بتوقيت القاهرة .

100 ألف دولار مؤخر

ونفت مصادر ما يُشاع عن انفصال الفنان تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني، مؤكدة أن الثنائي لم ينفصلا وأن ما يجري تداوله غير صحيح، دون تقديم أي تفاصيل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.

ورغم خصوصية الموقف الذي نحن بصدده وهو رحيل حاتم علي، إلا أن بوكيه الورد يأتي كرد حاسم على تداول أنباء بشأن طلاق الثنائي بكثافة بعدما فجر الأمر الصحافي اللبناني ايلي باسيل قبل أيام.

وجاء في تعليق على الصورة:” تيم حسن ووفاء كيلاني.. مثالان عن الوفاء والرقي في أوقام الشدة.. بعد هل الموقف الصعب.. صرنا متأكدين بأنه نجاح هل الاسمين مبني على أخلاق وتواضع واحترام قبل الموهبة والنجومية وحسن المظهر وإلى آخره… تيم حسن منحترمك ومنحبك”. ورغم أن الثنائي لم يخرجا للرد على ما تم تداوله مؤخرا بشأن انفصالھما، إلا أنهما اتبعا طريقة خاصة في الرد، حيث اكتفت الكيلاني بعمل لايك على صورة شخصیة لتیم من مسلسله الجدید الذي يحمل عنوان “أنا” والتي نشرھا مؤخرا عبر حسابه بـ”إنستغرام”، وفضل تیم حسن أن یتبع نفس أسلوب زوجته للرد على أنباء طلاقھما وقام بعمل لایك لصورة شخصیة نشرتها الكيلاني قبل أيام لھا عبر حسابھا.

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