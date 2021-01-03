“شاهد” زوجة السلطان السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية حديث العمانيين بعد مكالمة خاصة مع فخرية خميس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، صوّرته الفنانة العمانية فخرية خميس من داخل المستشفى، وتحدثت به عن مكالمة جرت بينها وبين زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية.

الفنانة فخرية خميس

وقالت الفنانة العُمانية في المقطع المتداول والذي رصدته (وطن): “من على سرير المستشفى تقربني المسافات والمحبة حيث الشفاء، شكراً مولاتي وسيدتي الجليلة الكريمة عهد بن عبدالله البوسعيدية، حرم مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، حفظكم الله وأسرتكم الكريمة، الحمد لله، ربي يحفظكم ويطوّل بأعماركم”.

#عمان_لايف | الفنانه العمانية فخرية خميس تتلقى اتصال من السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدي حرم جلالة السلطان المعظم #عمان تطمئن على صحتها ،داعيةً الله تعالى أن يديم عليها الصحة والعافية pic.twitter.com/DpeyqundgB — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) January 3, 2021

وأشارت الفنانة فخرية خميس بالكاميرا نحو باقة من الورد هدية من حرم السلطان العماني وقالت: “جميل الورد، شكراً، تشرفت باتصال منها أمس”

ما قصرت السيدة الجليلة

وتابعت:”ما قصّرت، كانت تسأل عني، تعوّدنا منها تواصلها مع المواطنين وتزرع البسمة والفرحة بالقلوب بسؤالها الدائم، بعد عمري على راسي شكراً مولاتي، الله يحفظكم وييسر أمركم، عز وذخر لعُمان وللإنسانية، تحياتي فخرية خميس”.

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تفاعل المغردين مع اتصال زوجة السلطان هيثم

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع المقطع الذي تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل للفنانة العُمانية، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومُثنين في الوقت ذاته على تصرف حرم السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بن عبدالله البوسعيدي، وقيامها بهذا الدور الإنساني والضروري بالتقرب من المواطنين بكافة فئاتهم.

شافاك الله وعافاك وألبسك ثوب الصحة والنقاء والعافية فنانة عمان فخرية خميس،. — سعيد البريكي ابو شهاب (@AlbraikiSaid) January 3, 2021

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك — مطر الزعابي (@Kmmk22137146) January 3, 2021

نسأل الله السلامه لكم — Alllll (@Alllll63306358) January 3, 2021

الفنانة العمانية فخریة خمیس تجري عملية

وكانت الفنانة العمانية فخریة خمیس أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أجريت لها بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وإزالة الثديين بالكامل في مستشفى مسقط الخاص.

وفي منشور عبر حسابها في” انستغرام “شكرت الفنانة العمانية فخریة خمیس الكادر الطبي على الرعاية والاهتمام، مؤكدة أن إدراة المستشفى تكفلت بعلاج الاستئصال دون دفع أي مبالغ مادية.

وقالت فخرية خميس إنها ستستكمل خطة العلاج بعد اجراء الاستئصال الأخير في المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني.

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