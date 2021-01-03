“شاهد” الممثل السوري جهاد سعد يتباهى بمعاشرته لسيدة 12 عاماً دون زواج ولا يمانع أن يفعلها رجل مع ابنته!

فجر الممثل السوري، جهاد سعد، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن “المساكنة”، وما كشفه هذه التجربة.

وقال جهاد سعد في لقاء عبر برنامج “شو القصة”، عبر قناة “مرجان” مع الإعلامية رابعة الزيات، إنه عاش تجربة المساكنة دون زواج لمدة 12 سنة مع امرأة معروفة امتنع عن ذكر اسمها واعتبرها أمرا خاصا.

12 عاماً من المساكنة

وبرر جهاد سعد خوضه هذه التجربة بأن ظروف الحرب القاسية كانت السبب في عدم الزواج الشرعي، مؤكداً أنها كانت بعد طلاقه من زوجته.

وقال جهاد سعد: “الزواج ليس فقط كتابة على ورق بل هو صلة بين طرفين وبين الله، وعقد الزواج الديني هو ضابط اجتماعي فقط وأنا لست ضده بكل الأحوال”.

جهاد سعد : لن امنع ابنتي من " المساكنة " في حال ارادت هي ذلك .. ! pic.twitter.com/BHvupyHrTg — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) January 2, 2021

وأضاف: “في الوقت الحالي لا يوجد في حياتي أحد ولكن من المحتمل أن يكون في المستقبل، فأنا أقدر الحب وأراه نقطة قوة في حياة الإنسان”.

وأشار سعد إلى أن قصة الحب الحقيقية والوحيدة في حياته هي قصة حبه مع أم أبنائه المصرية والتي تعرف عليها في مصر، وأوضح بأن هذه القصة بدأت قبل الزواج بسنين وأن زوجته السابقة كان لها الدور الكبير في ما وصل إليه من شهرة.

جهاد سعد مُلحد!

وتحدث جهاد سعد عن الدين قائلاً: ” لا يوجد لدي أي عائق تجاه أي دين من الأديان، فأنا تأثرت بكل الأديان السماوية وتأثرت بالبوذية والهندوسية وحضارات الشرق القديم وديانات بابل وآشور والديانات الفرعونية”.

وأردف: “لا أفضل الإنسان الذي يمارس الكثير من الطقوس الدينية ويبتعد عن جوهر الإيمان، فالصلاة صلة مع الحق والطقوس في القلب، وأنا أنتمي إلى دين وديني هو ديانة الإنسان الموجودة داخل كل شخص”.

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وحول اتهامه بالإلحاد، استشهـد جهاد سعد بالشاعر “جبران خليل جبران” الذي اتهم بالإلحاد على الرغم من تأليفه لعدد من الكتب الدينية وأهمها “النبي”، مؤكداً أنه ليس ملحداً، معتبراً أن الله إيقاع في القلب .

لن أمنع ابنتي من المساكنة

وتحدث جهاد سعد عن أبنائه قائلاً إنه لم يرهم منذ فترة طويلة وذلك بسبب سفرهم بغرض الدراسة، مؤكداً أن علاقة قوية تربطه بهم وأنهم أصدقاؤه ويتعلم منهم الكثير.

وقال سعد: “أنا أعطي أبنائي الحرية في جميع خياراتهم، فلا يوجد لدي مشكله إذا اختاروا الزواج المدني أو حتى المساكنة، حتى أن ابنتي مريم ستتزوج في فترة قريبة لكني لن أستطيع أن أتواجد في زفافها وذلك بسبب عدم حصولي على الفيزا”.

صدمة المغردين!

وأثار حديث جهاد سعد صدمة بين المغردين الذين عبروا عن غضبهم واستنكارهم بأن تكون هذه التصريحات خارجة من ممثل قدير مثله، ورأوا أنه اكتسب طباع اليهود حين أدى دورهم في مسلسل “باب الحارة”.

كيف واحد بقامة جهاد سعد يطلع من هالكلام عن جد صدمة كبيرة — ℑ ♥ (@iijllii) January 2, 2021

عشان كذا يمثل أدوار اليهود في المسلسلات زي باب الحارة ماخذ من اطباعهم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — وزران ✴️ (@wazran2427) January 3, 2021

(د ي و ث ) بإمتياز — ابو مهند المدرع (@2raads) January 2, 2021

اشهد انك قواد — Abdulrahman (@G65am) January 2, 2021

ان نشر مثل هذة الانحرافات السلوكية والمجتمعيه ليس بريئا لكن هيهات ان تتمكنوا منا نحن اهل دين وثقافة وعقلية سوية# الشواذ والمنحرفون لا مكان لهم بين ظهرانينا نحن مجتمع عربي مسلم لا مكان فيه لتجار الدعاره تحت اي مسمى — abdul jalil (@abdulja98059621) January 3, 2021

كيف واحد بقامة جهاد سعد يطلع من هالكلام عن جد صدمة كبيرة💔💔لاسف كل فتره تثبتوا انكم لستم سوا شخصيات وهميه كانت على الورق احنا خلاص كبرنا وتعدينا مرحلة الانبهار وتقليدكم لكن لاسف في جيل جديد هيكون امثالكم قدوه لهم 💔💔💔 https://t.co/FppewQvjmC — قطر الندى 🇸🇦 (@salha2sALHA) January 2, 2021

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