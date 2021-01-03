” شاهد” برشلونة يفوز بشق الأنفس على ويسكا بهدف نظيف دون رد بالدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة الإسباني، خارج قواعده على فريق ويسكا بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 17 من مسابقة دوري الدرجة الممتازة الإسباني.

الهدف الوحيد

وقد سجل الهدف الوحيد في اللقاء لاعب الوسط في صفوف فريق برشلونة “الكتالوني” الهولندي ” فرينكي دي يونج” 23 عاماً، في الدقيقة ال 27 من أحداث الشوط الأول من المباراة بين كلال الفريقين.

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وشهدت المباراة السيطرة والمنافسة بين كلا المنافسين، مع محاولات من الفريق المستضيف ويسكا بالوصول إلى مرمى حاري المرمى الألماني ” تير شتيغن” 28 عاماً، دون جدوى.

☑"برشلونة" يحقق فوزاً أمام "ويسكا" في أول مباراة لعام 2021.

☑"ميسي" يُواصل كتابة التاريخ مع "برشلونة" (500 مباراة).

☑ "فرينكي دي يونغ" يسجل هدفه الثاني هذا الموسم. 📺😉شاهد ملخص مباراة #HuescaBarça 👇#LaLigaSantander pic.twitter.com/rD4fHAWEgi — LaLiga (@LaLigaArab) January 3, 2021

وبهذا الفوز الصعب لفريق برشلونة الإسباني، يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بفارق عن المتصدر الجار فريق أتلتيكو مدريد برصيد 38 نقطة، بينما تجمد فريق المستضيف ويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير من ترتيب دوري “الليغا” الإسبانية.

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