“شاهد” الميلان يحافظ على انتصاراته بتغلبه على بينفينتو ليتربع على صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق “الميلان” الإيطالي، فوزاً ثميناً على فريق “بينفينتو” بهدفين نظيفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال 15 من دوري الدرجة الممتازة الإيطالي ” الكالتشيو”.

وأحرز اللاعب إيفواري “فرانك كيسييه” 24 عاماً، بركلة جزاء جاءت في شباك مرمى بينفينتو الإيطالي في الدقيقة ال 15، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للميلان ” الشيطان” دون رد.

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وفي الدقيقة ال 49، سجل المهاجم البرتغالي “رافائيل لياو” 21 عاماً، الهدف الثاني لفريق الميلان، لتنتهي المباراة بفوز “الميلان” الإيطالي على ميدان ” بينفينتو” بهدفين نظيفين.

اهداف لقاء || بينيفينتو 0-2 ميلان || pic.twitter.com/0CWxvbMsy5 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalz4uu) January 3, 2021

وبهذا الفوز يحافظ الميلان ” الشيطان” على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، والحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن جاره “الانتر” الوصيف الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد الفريق المستضيف بينفينتو عند 18 نقطة في المركز العاشر من ترتيب الدوي الإيطالي الممتاز.

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