كشفت مصادر أمنية لبنانية، تفاصيل جديدة عن التحقيقات الأمنية في انفجار مرفأ بيروت بعد عملية افراغ وتنظيف المكان من الركام والنفايات الصلبة.

52 مستوعباً تحتوي على مواد خطرة

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر قالت إنها خاصة أن “​المرفأ​ حالياً يحتوي على 52 مستوعباً تحوي مواد خطرة تعمل شركة ألمانية متخصصة على معالجتها وتصديرها إلى الخارج، وبالتوازي مع العمليات التي تقوم بها الشركة الألمانية، كما ينكب عناصر ​الجيش اللبناني​ منذ نحو أسبوع على الكشف على أكثر من 725 مستوعباً مجهول المحتوى والمالك، من أصل نحو 10 آلاف مستوعب موجود في المرفأ”.

العمل مستمر طوال ساعات اليوم في مرفأ بيروت

وبحسب مصادر عسكرية، فإن العمل يتم بشكل متواصل طوال ساعات اليوم، وقد تم الكشف على أكثر من 656 مستوعباً، في وقت يستمر العمل على عشرات المستوعبات الأخرى؛ بعضها صعب ​الفتح​ نتيجة ​الآثار​ التي تركها عليها الانفجار.

وأشارت ذات المصادر إلى أن كل المستوعبات التي تم فتحها حتى ​الساعة​ لا تحوي مواد سامة، موضحة أنه “تم الاشتباه ببعض المواد الموجودة فيها، فأجريت لها فحوصات بالمختبر، ليتبين أنها مواد عضوية وأملاح وغيرها من المواد غير الخطرة”.

تفاصيل أكثر حول الموجودات في مرفأ بيروت

وأضافت المصادر: “معظم ما تحويه المستوعبات الأخرى، مأكولات منتهية الصلاحية وملابس لم يعد من مصلحة أصحابها التقدم لتسلمها، بعدما باتت الكلفة التي سيتكبدونها مرتفعة، لذلك ما يتم فرزه سيعاد توضيبه في المستوعبات وختمه وتسليمه للجمارك لتتصرف بها”.

وأعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ الكشف على 4 مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، تبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كلغ، تمت معالجتها في ذلك الوقت.

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