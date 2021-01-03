بعد فوز الزمالك البيضاوي .. شاهد ترتيب الدوري المصري الممتاز

فاز فريق الزمالك المصري “القلعة البيضاء” على فريق إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعثر غريمه التقليدي فريق الأهلي المصري ” القرن” بالتعادل السلبي مع فريق وادي دجلة، وفوز فريق بيرم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

إليكم نتائج الفرق العشرة الأولى في ترتيب جدول الدرجة الأولى ” المصري”

الجونة في الصدارة

فيما لا يزال فريق “الجونة” متصدراً لترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن فريقي الأهلي والزمالك المصري اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث، رغم تساوي النقاط برصيد 10 نقاط.

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بينما يحتل المركز الرابع من الترتيب فريق “المصري” برصيد 9 نقاط، يليه في المركز الخامس “سيرامكا كليوباترا” برصيد 7 نقاط.

ويأتي في المركز السادس فريق ” بيراميدز” المصري برصيد 7 نقاط، يليه في المركز السابع الاتحاد السكندري بنفس النقاط، وفي المركز الثامن والتاسع والعاشر فريق الإسماعيلي وسموحة وأسوان برصيد 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يلعب الليلة كلاً من فريق الإسماعيلي المصري ومصر المقاصة الذي يحتل في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من ترتيب الدوري الدرجة الأولى المصري.

📝 ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 5 .. متبقي مباراة لـ الفرق المشتركة فـي البطولات الإفريقية " الأهلي & الزمالك & بيراميدز & المقاولون العرب " 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/jw6rXVh91R — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) January 2, 2021

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