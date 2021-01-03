بعد سقوط الحمالة .. صافيناز تُهدي متابعيها فيديو مثير لصدرها المنفوخ بمناسبة العام الجديد 2021!

بعد تعرضها لموقف محرج بسقوط حمالة صدرها إثر تحمسها أثناء وصلة رقص ساخنة، هنأت الراقصة صافيناز جمهورها بالعام الجديد 2021 بطريقة مثيرة وساخنة .

ونشرت فيديو وهي تستعرض صدرها الذي كشفت جزءاً كبيراً منه وبدت قريبة جداً من الكاميرا.

وكتبت الراقصة: كل عام وانتم بخير.

صافيناز في موقف محرج!

ووقعت صافيناز في موقف محرج للغاية وذلك خلال ظهور أخير لها في أحدى الحفلات الخاصة.

ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق “إنستجرام”، فقد أظهر الموقف المحرج سقوط حمالة صدرها، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس.

وبعد انتشار اللقطات، نشرت الراقصة فيديو وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.

من هي صافيناز؟

صافيناز أو صوفينار جوريان راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”.

حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

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