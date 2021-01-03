هيون الغماس
هيون الغماس
Imageحياتنا

بعدما سرقت زوج صديقتها.. السعودية هيون الغماس تتحدث عن “ليلة الدخلة” وفائدة الإضاءة الخافتة!

كتب وطن
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أثارت الناشطة السعودية هيا الغماس والمعروفة بإسم “هيون الغماس”، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على إحدى المُتابعات حول “ليلة الدخلة”.

وكانت البداية حين وجهت إحدى مُتابعات هيون الغماس رسالة لها عبر “سناب شات”، قالت فيها: “ليلة دخلتي كانت بفندق زوجك، وكانت أسوأ ليلة وتم طلاقي بعدها، وكرهت فندقكم له ذكرى سيئة”.

ليلة الدخلة

وتفاجأت المُتابعة برد هيون الغماس بطريقة متنمرة وهجومية قائلة: “يبدو أنه رآكي بدون مساحيق تجميل، هذه فائدة الإضاءة الخافتة”.

وأثار رد الغماس جدلاً واسعاً بين المغردين وحاولوا مواساة الفتاة مؤكدين أن الجميع لديه جمال خاص به، كما استغربوا أن يكون للناشطة السعودية مُتابعين وهي بهذه السطحية بالتفكير الأخلاق وانعدام الإحساس بحسب تعبيرهم.

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كما ذكرها بعضهم بأن الإضاءة الخافتة لم تنفعها حين تزوجت وتطلقت ثلاث مرات.

هذا وقد ارتبطت الغماس مؤخراً برجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم “شاي وشباتي”.

وأكد المغردون حينها أن هيون الغماس كانت تعلن له في حسابها عبر “سناب شات”، والذي ظهر الفيديو جالسًا على كرسي وحوله المكان المزين بالورود بمناسبة حفل الزفاف في مكان مفتوح.

زواج الغماس

وتصدر هاشتاج #زواج_هيون_الغماس و #زواج_هيون_والبجادي التريند في وقتها عبر “تويتر”، خاصة أنها المرة الرابعة التي ترتبط بها هيون الغماس، واتهموها بأن زواجها هذه المرة مصلحة، لأنها خاضت تجربة الزواج ثلاث مرات ولديها أبناء وأموال.

كما هاجمها آخرون بعد تداول أنباء أن العريس زوج إحدى صديقاتها، وأن الغماس قامت بإفسادها.

ومازاد الشكوك، تعليق صديقة هيون الزوجة الأولى للبجادي وتدعى نوره المطلق، والتي كتبت: “الكل يمنشن وش تبون ترا كل شي واضح، كذا الدنيا أخذ وعطا”.

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