بعدما سرقت زوج صديقتها.. السعودية هيون الغماس تتحدث عن “ليلة الدخلة” وفائدة الإضاءة الخافتة!

أثارت الناشطة السعودية هيا الغماس والمعروفة بإسم “هيون الغماس”، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على إحدى المُتابعات حول “ليلة الدخلة”.

وكانت البداية حين وجهت إحدى مُتابعات هيون الغماس رسالة لها عبر “سناب شات”، قالت فيها: “ليلة دخلتي كانت بفندق زوجك، وكانت أسوأ ليلة وتم طلاقي بعدها، وكرهت فندقكم له ذكرى سيئة”.

ليلة الدخلة

وتفاجأت المُتابعة برد هيون الغماس بطريقة متنمرة وهجومية قائلة: “يبدو أنه رآكي بدون مساحيق تجميل، هذه فائدة الإضاءة الخافتة”.

هيون الغماس تثير الجدل بعد تنمرها على إحدى المتابعات: "شكله شافك بدون ميك اب" pic.twitter.com/eOmglD2Jd9 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 2, 2021

وأثار رد الغماس جدلاً واسعاً بين المغردين وحاولوا مواساة الفتاة مؤكدين أن الجميع لديه جمال خاص به، كما استغربوا أن يكون للناشطة السعودية مُتابعين وهي بهذه السطحية بالتفكير الأخلاق وانعدام الإحساس بحسب تعبيرهم.

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كما ذكرها بعضهم بأن الإضاءة الخافتة لم تنفعها حين تزوجت وتطلقت ثلاث مرات.

مدري متى يوقف التفكير السطحي المقىرف دا المهم قيرلز كلكم حلوات بكل حالاتكم لا تسمعو لهالاشكال💖 https://t.co/b2rBiXpGHO pic.twitter.com/hlLGBmccv2 — minari (@kawiihyunie) January 3, 2021

والله هالاشكال مو عارف لها الا بنت اختها كل ماشافتها تنمرت عليها https://t.co/jAJ8uOQDWR — ِ (@_raazan7) January 3, 2021

هذه العجوز متى بتحترم نفسها؟ https://t.co/Zqn24Bmulp — شوق (@Shouglujauel) January 3, 2021

مريضه الحمدلله على نعمه الاحساس https://t.co/WEfPAyrPFh — ᴮᴱ ˢᵘᵍᵃ سام (@btssgirl) January 2, 2021

كل مره احمد ربي زياده عشاني ما اتابع هالحثالات https://t.co/iEiUc5r8mK — 𝗪𝗮𝗹𝗮𝗮 (@wsauiv) January 2, 2021

مواليد الثمانينات عقولهم ماتتطور المفروض مايكون عندهم جوالات https://t.co/gfYuXO1A0N — ً (@notlangel) January 2, 2021

لا تحسبينها بتتصنع الزين مثلك والله عندي بعد نظر اني اكرهها الوقحه #هيون ياكريهه صحصحي https://t.co/3sogPlbzK8 — حكيمه (@i111____) January 2, 2021

هذي اللي تهايد وراء الرجال وتعتبر الطلاق استنقاص للنساء https://t.co/NUiOkVS4Va — m (@140from) January 2, 2021

والله عيب وقلة حيا وش شعور البنت وهي تشوف الرد الوقح ذا بعض المزح غبي بشكل https://t.co/UqR45rpPs5 — mesho (@alex_je1) January 2, 2021

وش سطحية التفكير الطاغيه اليوم !! https://t.co/uBj6VqJlfG — NINA. (@outthoughtgirl7) January 2, 2021

طيب انتي تطلقتي ٣ مرات شكل حتى الظلام ما عاد يفيد في قبحك https://t.co/dC0zRcauDE — مو كات (@MoC4t) January 2, 2021

كيف تخلون الشكليات ذي تشتهر ؟ https://t.co/n5EnaDfhs0 — MU 🎈 (@16np11) January 2, 2021

هذا وقد ارتبطت الغماس مؤخراً برجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم “شاي وشباتي”.

وأكد المغردون حينها أن هيون الغماس كانت تعلن له في حسابها عبر “سناب شات”، والذي ظهر الفيديو جالسًا على كرسي وحوله المكان المزين بالورود بمناسبة حفل الزفاف في مكان مفتوح.

زواج الغماس

وتصدر هاشتاج #زواج_هيون_الغماس و #زواج_هيون_والبجادي التريند في وقتها عبر “تويتر”، خاصة أنها المرة الرابعة التي ترتبط بها هيون الغماس، واتهموها بأن زواجها هذه المرة مصلحة، لأنها خاضت تجربة الزواج ثلاث مرات ولديها أبناء وأموال.

كما هاجمها آخرون بعد تداول أنباء أن العريس زوج إحدى صديقاتها، وأن الغماس قامت بإفسادها.

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ومازاد الشكوك، تعليق صديقة هيون الزوجة الأولى للبجادي وتدعى نوره المطلق، والتي كتبت: “الكل يمنشن وش تبون ترا كل شي واضح، كذا الدنيا أخذ وعطا”.

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