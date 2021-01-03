الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز والديوان الملكي يصدر بيانا عاجلا

فجع الموت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بوفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.

جاء ذلك وفق بيان عاجل للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية، وقالت فيه إن الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود توفاه الله.

خالد بن فيصل بن سعد الأول

وتابع البيان أن صلاة الجنازة على الأمير خالد بن فيصل تكون غدا الاثنين.

وحسب موقع قناة “آر تي” فالأمير هو حفيد الأمير الراحل سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الأخ غير الشقيق لمؤسس المملكة العربية السعودية.

الأمير سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود

ويشار إلى أن الأمير سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، هو الأخ غير الشقيق للملك عبد العزيز والابن السادس للإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وقتل في معركة كنزان سنة 1333هـ – 1915م. والدته هي الأميرة سارة بنت أحمد السديري.

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وسمي ب سعد الأول إذ ولد لأبيه بعد ذلك ولد أسماه سعداً أيضاً سعد الثاني بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

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