كشفت مصادر سعودية مطلعة، أن السلطات في البلاد أنهت خدمة سبعة من الأئمة والخطباء بامر من محمد بن سلمان، بسبب تهاونهم في الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين والتحذير من خطر وجودها.

طي قيد 7 خطباء باوامر محمد بن سلمان

وبحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”، المقربة من الديوان الملكي السعودي، عن مصادر لم تذكرها، أن هناك قرار صدر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الأحد، بطي قید 7 خطباء، في منطقة الباحة، جنوب غربي المملكة، وذلك “لتھاونھم في التحذير من جماعة الإخوان المسلمین”.

تغيبوا عن خطبة الجمعة

وأوضحت المصادر، أن القرار شمل خطباء تغیّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجیه بالتحذير من ذلك.

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ويشار إلى أنه قبل عدة أسابيع، وجهت وزارة الشؤون الإسلامیة بالمملكة، الخطباء والأئمة بجميع المساجد، بمهاجمة جماعة الإخوان، وذلك بعد إصدار ھيئة كبار العلماء بيانا بتجريم الجماعة واعتبارها “إرهابية لا تمثل الدين الإسلامي”.

بيان هيئة العلماء

وفي 19 نوفمبر الماضي، نشر المغرد الشهير “مجتهد”، صورة تعميم آخر صادر من الوزارة، يقضي بفصل الخطباء الذين لم ينفذوا الأمر، بقراءة بيان هيئة العلماء عن جماعة الإخوان وانتقاد الجماعة خلال خطبة الجمعة.

وجاء بيان هيئة كبار العلماء بعد أسابيع قليلة من إعادة تشكيلها، بأمر ملكي من العاهل السعودي، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

مفاهيم وأحكام جديدة

ووفق مراقبون إن القائمين على الهيئة التي تعتبر السلطة الدينية الأعلى في المملكة، يعكفون على تطويع المفاهيم والأحكام، بما ينسجم مع رؤية ولي العهد 2030 بالانفتاح المجتمعي حتى على “محرمات” سابقة في رأي الهيئة، مثل دور السينما وقيادة المرأة والاختلاط.

جماعة الاخوان المسلمين

وكانت جماعة الإخوان قد رفضت الاتهامات الواردة في بيان هيئة كبار العلماء السعودية، لافتة إلى أن الجماعة “دعوية إصلاحية” و”ليست إرهابية”.

وأكدت الجماعة أنها “بعيدة تماماً عن العنف والإرهاب، وكانت دوماً ضحية لعنف وإرهاب النظم الديكتاتورية”.

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