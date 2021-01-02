هكذا علق محمد رمضان على مكافأة المخابرات المصرية له بعد فضيحة دبي.. والاحتفال في إسرائيل!

عبر الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بمكافأة نقابة المهن التمثيلية في مصر، التابعة لنظام عبدالفتاح السيسي والتي تُدار من المخابرات المصرية، حين قررت إلغاء قرار وقفه عن العمل والذي جاء على خلفية صورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي لرمضان برفقة المغني الإسرائيلي عومير أدم.

القضاء المصري

ونشر محمد رمضان عبر “فيسبوك” صورة من الحُكم الصادر رصدتها “وطن”، وعلق عليها: “الحمد لله رب العالمين، كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري”.

حفلة في إسرائيل

لكن معظم الناشطين أكدوا للفنان المصري أنه حتى لو قام القضاء المصري بتبرئته، فلن يقوموا هم بذلك، وجاء في أبرز التعليقات ما كتبه أحمد شاكر: ” مبروك يافنان، ربنا دايما بينصر المظلوم، بالمناسبة دي بقى عايزين حفلة حلوة كدة في حيفا، وقولهم كنت فاكرهم موديني مرسى علم”.

وكتبت شيماء زكي: ” احنا قضيتنا معاك أنت، وخلاص انكشفت للعالم كله”.

وسخرت سماح من المحتوى الذي يُقدمه محمد رمضان، وعلقت: ” الف مبروك يانجم يعني هنرجع للفن الهابط وترجع تدفن أبوك رمضان الجاي مش مصدقه نفسي”.

بينما اتهمه آخر بدفع رشوى لنقابة المهن التمثيلية، وسأله: “دفعت كم؟”.

انتهى أمر محمد رمضان .. وقرار بحفظ التحقيقات!

وفي بيان صادر عن نقابة المهن التمثيلية، أكدت فيه حفظ التحقيقات مع رمضان بشأن صوره مع الإسرائيليين.

وقالت النقابة، إنها تلقت إفادة من جانب مجلس الدولة، المنوط به التحقيق مع الفنان رمضان، على خلفية نشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتهاء الأمر.

وأوضحت النقابة، التي يترأسها الفنان أشرف زكي، أن قرار حفظ التحقيقات أشار إلى الاكتفاء بفترة الإيقاف التي تعرض لها رمضان بعد الواقعة، والتي لم تستمر أكثر من أسابيع معدودة.

وفي السياق، قررت نقابة الصحفيين إلغاء قرارها السابق بمقاطعة أخبار الممثل رمضان بعد حفظ التحقيق معه حول لقائه بإسرائيليين في دبي.

فضيحة دبي والغضب من “نمبر وان”

الجدير ذكره، أنه في نهاية تشري الثاني/نوفمبر قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر وقف محمد رمضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، على خلفية نشره صورة مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع.

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