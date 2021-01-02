اشتهر بتجسيد الشخصيات الإسلامية بطريقة مستفزة.. هذه أبرز محطات الكاتب المصري الراحل وحيد حامد

لم يلبث أن أفاق الوسط الفني من صدمة وفاة المخرج السوري حاتم علي، إلا وفجع برحيل المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد عن عمر 77 عاماً، اليوم السبت، وذلك بعد أيام من نقله للعناية الفائقة بسبب تدهور حالته الصحية.

وكتب المخرج مروان حامد، ابن الراحل وحيد حامد، على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، رصدته “وطن”: “توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده”، مشيراً إلى أن “صلاة الجنازة ستُقام في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي الي رحمة الله تعالي ابي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد

البقاء و الدوام لله و حده

تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر تم النشر بواسطة ‏‎Marwan Hamed‎‏ في الجمعة، ١ يناير ٢٠٢١

الوسط الفني يصدم برحيل وحيد حامد

فنانون ومخرجون ومنتجون وإعلاميون نعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي رحيل الكاتب حامد، معبرين عن حزنهم ومحبتهم للسيناريست الراحل والذي يعتبر من ألمع الكتاب السينمائيين المصريين.

أهم مؤلفي السينما العربية عبر خمسين عاما. عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي.

وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما.

شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان وقبلها كنت من عشاق أعماله.

رحم الله الاستاذ #وحيد_حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله pic.twitter.com/AkuX91XkT3 — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) January 2, 2021

الله يرحمه ويصبر اسرته من عظماء مصر#وحيد_حامد pic.twitter.com/8EV3YXpkn2 — Edward (@EdwardFouad) January 2, 2021

خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير #وحيد_حامد، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) January 2, 2021

البقاء لله في الأستاذ العظيم #وحيد_حامد المبدع الكبير الذي فتح بكتاباته للسينما العربية آفاق جديدة ومختلفة وخلف وراءه روائع خالدة لن تنسى

الأستاذ وصاحب الفكر التنويري الذي نهل منه كل صناع وعشاق السينما في مصر والعالم العربي

عزائي لابنه الصديق الأستاذ مروان حامد ولكل محبيه وعشاقه pic.twitter.com/NlGSlOts9e — Kinda Alloush (@KindaAlloush) January 2, 2021

انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله وحده #وحيد_حامد — Engy Alaa (@engyalaa) January 2, 2021

وفي السياق أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” جانب من جنازة وحيد حامد، والذي يعد من أكثر رجال السينما المصرية عبقرية، واشتهر بتجسيد الشخصيات الإسلامية بطريقة يعتبرها البعض استفزازية.

لحظه خروج جثمان #وحيد_حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد pic.twitter.com/S4jMerJTJ7 — اليوم السابع (@youm7) January 2, 2021

وحيد حامد

ووُلد حامد في يوليو/تموز 1944 في محافظة الشرقية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة، كتب في بداية مشواره الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقاً نحو السينما والتلفزيون، وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة، وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.

من أشهر أفلامه

طائر الليل الحزين وآخر الرجال المحترمين والبريء والراقصة والسياسي والإرهاب والكباب وطيور الظلام ودم الغزال واحكي يا شهرزاد، كما تعاون مع سعاد حسني بفيلم غريب في بيتي ومع ميرفت أمين بفيلم الدنيا على جناح يمامة ومع مديحة كامل في فيلم ملف في الآداب

النصف الثاني لعادل إمام

وشكل وحيد حامد ثنائياً سينمائياً مع عادل إمام، استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للممثل المشهور بأدواره الكوميدية، ومن هذه الأفلام: الهلفوت والإنسان يعيش مرة واحدة والغول واللعب مع الكبار والإرهاب والكباب والمنسي وطيور الظلام والنوم في العسل.

كتب حامد عدد قليل من المسرحيات منها “كباريه” من إخراج جلال الشرقاوي وجحا يحكم المدينة بطولة سمير غانم وإسعاد يونس.

زوج من مذيعة شهيرة

وتزوج وحيد حامد من المذيعة التلفزيونية زينب سويدان وأنجب منها مروان الذي اختار طريق الإخراج السينمائي، كما حصل حامد على جائزة النيل في الفنون عام 2012 وكرمته مهرجانات عديدة منها مهرجان دبي السينمائي في 2017 ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2020.

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