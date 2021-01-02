أكد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أن القمة الخليجية المقبلة ستعمل على تعزيز روح التضامن العربي الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، معرباً عن ارتياحه للجولة الأخيرة لوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح للدول الخليجية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمير الكويتي مع وزير خارجيته أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد جولة أجراها الأخير شملت قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ارتياح أمير الكويت نواف الاحمد

وقالت الوكالة الرسمية، إن الأمير نواف الأحمد، أعرب عن ارتياحه عن تطلعه إلى أن تعمل القمة الخليجية المقبلة، على تعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وزير خارجية الكويت سلم الملك سلمان رسالة

وفي السياق، قالت الوكالة الرسمية، إن وزير الخارجية الكويتي سلم رسالة خطية من أمير البلاد إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة أجراها للمملكة، أمس الجمعة.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشارت الوكالة، إلى أن رسالة الأمير الكويتي تسلمها نيابة عن الملك السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

رسالة أمير الكويت إلى الشيخ تميم بن حمد

وفي وقت سابق، سلم وزير خارجية الكويت رسائل خطية من أمير بلاده إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وتضمنت الرسائل، وفق وكالة الأنباء الكويتية، العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بدول الخليج، إضافة لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

القمة الخليجية على الأبواب

الجدير ذكره، أن ذلك يأتي قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية الـ41 المقررة بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أن ثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بعد توسط دول بينها الكويت وسلطنة عمان والولايات المتحدة.

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